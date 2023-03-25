Зарема: «Дюков был против Тедеско в сборной России. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

Зарема Салихова рассказала, как Доменико Тедеско не захотели приглашать в сборную России.
«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против.
Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», – заявила Зарема.
- Бельгийцы разгромили Швецию в отборе Евро-2024.
- Карпин сменил Черчесова в сборной России летом 2021 года.
- Команда сыграла вничью 3 матча подряд – с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
- Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»