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  • Зарема: «Дюков был против Тедеско в сборной России. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

Зарема: «Дюков был против Тедеско в сборной России. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

25 марта 2023, 14:18
19

Зарема Салихова рассказала, как Доменико Тедеско не захотели приглашать в сборную России.

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против.

Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», – заявила Зарема.

  • Бельгийцы разгромили Швецию в отборе Евро-2024.
  • Карпин сменил Черчесова в сборной России летом 2021 года.
  • Команда сыграла вничью 3 матча подряд – с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
  • Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2024 Россия Бельгия Спартак Черчесов Станислав Карпин Валерий Тедеско Доменико Дюков Александр Салихова Зарема
Комментарии (19)
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eugen-han
1679744234
С Карпиным по крайней мере не проигрываем, а с Тодеско это было бы неминуемо, потому что он не тот, кто нужен нашей сборной. А вот про сборную Бельгии и Тодеско, - такое может сказать только женщина, если её зовут Зарема. Во-первых Тодеско там ничего не поменял, а стало быть сработал ,,старый багаж", а во-вторых по одной игре и тем более с шведами, которые сейчас никакие, не судят и не делают преждевременные выводы. И в-третьих там, в сборной Бельгии больше рулит Веркаутерн, нежели Тодеско.
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Таврида
1679745293
Опять Зарема, млять. Всю ленту новостей Заремой и Мостовым забивают, кто они сейчас в футболе?
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Artemka444
1679745664
Стало быть её надо ставить тренером России по всем видам спорта Не любишь Карпина так и скажи подстилка!!!
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alefreddy
1679747307
резко но по делу футбол в целом и сборная деградирует тем более без еврокубков
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АлексМак
1679749577
как же задолбала она поливать направо и налево...., противно давно. Хакерам нашим пора уже заблокировать ей права вообще что то здесь вещать
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Romeo 123
1679751132
Лучшие со своим карпиным чем с попрыгунчиком
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Persona_non_Grata
1679754582
"всякие страны" -??? Хорошо хоть не сказала - "всякое *****" ...
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Great Tartaria
1679758601
"всякие" страны......... так Родину еще никто не обзывал
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kvm
1679759424
дайте слово эскортнице...
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Опорник84
1679762927
Сравнивать работу двух этих тренеров, мягко говоря не правильно. Сборная Бельгии и наши кривоногие. Почувствуйте разницу. Нет у нас не хороших футболистов , и хороших тренеров.
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