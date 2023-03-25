Зарема: «Дюков был против Тедеско в сборной России. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»

Зарема Салихова рассказала, как Доменико Тедеско не захотели приглашать в сборную России.

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против.

Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», – заявила Зарема.