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    Зобнин объяснил, почему отказался играть за сборную России

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил свой отказ от игр за сборную России.

    «Вопрос по сборной мы решим с Валерием Карпиным. У меня было достаточно много травм. Конечно, каждая игра доставляет мне болевые ощущения. Не играю в сборной, чтобы продлить футбольную карьеру.

    С Карпиным поговорим. Но нет такого, что я не буду ездить в сборную, пока она будет забанена», – сказал Зобнин.

    • Игрок помог сборной дойти до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • 29-летний Зобнин стоит 6 миллионов евро.
    • У него 41 матч за сборную.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2023 19:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      vmonomah17 1 апреля, 20:23

      Таких на СВО надо отправлять вместе с кокошей и мамаем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      dauzhhhhh > vmonomah17 1 апреля, 20:36

      Ты сам то где ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      vmonomah17 > dauzhhhhh 1 апреля, 21:37

      В донбасе, на передовой

      0
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