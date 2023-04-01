Зобнин объяснил, почему отказался играть за сборную России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил свой отказ от игр за сборную России.

«Вопрос по сборной мы решим с Валерием Карпиным. У меня было достаточно много травм. Конечно, каждая игра доставляет мне болевые ощущения. Не играю в сборной, чтобы продлить футбольную карьеру.

С Карпиным поговорим. Но нет такого, что я не буду ездить в сборную, пока она будет забанена», – сказал Зобнин.