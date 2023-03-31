«Шахтер» пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию: «Нарушены законы ЕС о конкуренции»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сделал официальное заявление из-за разрешения ФИФА для игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами.

«Украинский футбольный клуб «Шахтер» 29 марта 2023 года подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского союза против ФИФА о действующей приостановке трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами.

Эта жалоба связана с намерением клуба обжаловать решение Совета ФИФА о продолжении действия временных поправок к Правилам ФИФА относительно статуса и трансфера игроков с помощью Циркуляров 1800 и 1804. Были приняты меры для подачи этой жалобы в Европейскую комиссию, учитывая важность и зависимость от осуществления операций на трансферном рынке с игроками в рамках Европейского союза, а также очевидное влияние решения ФИФА на рыночную деятельность клуба в ЕС. Таким образом, вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции.

Спор ФК «Шахтер» и ФИФА сосредоточен на действиях глобального футбольного руководящего органа в 2022 году, которые привели к автоматической приостановке договоров с легионерами и иностранными тренерами клуба. Тогда многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов. Чрезмерные меры, предпринятые ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму примерно 40 миллионов евро.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК «Шахтер», поэтому клуб обжалует все решения по этому поводу. Мы продолжим отрицать первоначальное решение, принятое бюро Совета ФИФА 20 июня 2022 года, по автоматической приостановке международных договоров. ФИФА установила, что данное решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также высок риск его дальнейшего продления до июня 2024 года. Все стороны до сих пор ожидают обоснования первоначального решения Спортивного арбитражного суда, вынесенного в пользу ФИФА в январе 2023 года.

Как клуб, мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не соответствует цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта.

Арбитражный суд должен быть защищен от влияния всех внешних сторон, включая ФИФА, и иметь возможность выносить решения по делам независимо, с полной беспристрастностью и справедливостью», – говорится в заявлении «Шахтера».