Карвальо – о поражении ЦСКА от 2Drots: «В Бразилии 90% игроков уже искали бы новую работу»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил уровень игры команды в товарищеском матче против медийной команды 2Drots (1:2).

«Никому не нравится проигрывать, но у 2Drots достаточно хорошая команда. Нельзя сказать, что если они любители, то обязательно плохо играют.

В Бразилии медиафутбол воспринимают как шутку. Здесь же все куда более серьезно. Я слышал, что 2Drots участвовали в серьезном турнире и даже прошли несколько этапов.

В Бразилии, конечно, такого никогда не было, потому что если бы в Бразилии профессиональная команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, то 90% игроков уже искали бы новую работу», – сказал Карвальо.