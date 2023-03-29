Карвальо – о поражении ЦСКА от 2Drots: «В Бразилии 90% игроков уже искали бы новую работу»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил уровень игры команды в товарищеском матче против медийной команды 2Drots (1:2).
«Никому не нравится проигрывать, но у 2Drots достаточно хорошая команда. Нельзя сказать, что если они любители, то обязательно плохо играют.
В Бразилии медиафутбол воспринимают как шутку. Здесь же все куда более серьезно. Я слышал, что 2Drots участвовали в серьезном турнире и даже прошли несколько этапов.
В Бразилии, конечно, такого никогда не было, потому что если бы в Бразилии профессиональная команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, то 90% игроков уже искали бы новую работу», – сказал Карвальо.
- Карвальо против 2Drots вышел на замену на 80-й минуте.
- ЦСКА идет в РПЛ 5-й.
- 2Drots – участник этого сезона Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»