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  • Карвальо – о поражении ЦСКА от 2Drots: «В Бразилии 90% игроков уже искали бы новую работу»

Карвальо – о поражении ЦСКА от 2Drots: «В Бразилии 90% игроков уже искали бы новую работу»

29 марта 2023, 17:45
4

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо оценил уровень игры команды в товарищеском матче против медийной команды 2Drots (1:2).

«Никому не нравится проигрывать, но у 2Drots достаточно хорошая команда. Нельзя сказать, что если они любители, то обязательно плохо играют.

В Бразилии медиафутбол воспринимают как шутку. Здесь же все куда более серьезно. Я слышал, что 2Drots участвовали в серьезном турнире и даже прошли несколько этапов.

В Бразилии, конечно, такого никогда не было, потому что если бы в Бразилии профессиональная команда сыграла так, как ЦСКА с 2Drots, то 90% игроков уже искали бы новую работу», – сказал Карвальо.

  • Карвальо против 2Drots вышел на замену на 80-й минуте.
  • ЦСКА идет в РПЛ 5-й.
  • 2Drots – участник этого сезона Кубка России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА 2DROTS
Комментарии (4)
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Таврида
1680102667
В России 90% болельщиков пришло просто посмотреть на Карвальо.
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Вомбат
1680104038
Команды медиалиги. Вот с кем надо играть туристической сборной России. Даже в Ташкент ехать не надо.
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Lilipyt
1680382362
Да так и надо было сделать, но кто играл за ЦСКА из основы? Чалов?! Дальше старички и набор медиашизы. Одного даже поставили в ворота. Хоть он и полевой. Прикрылись эмблемой ЦСКА и обоссали ее. Руководителям клуба нельзя так поступать и давать шанс себя унизить. Лучше бы из школы своей подтянули игроков за ЦСКА. Тогда не было бы вопросов и упреков.
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