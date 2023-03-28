Еще одна причина увольнения Нагельсмана: тренер сильно испугался Мане

Стала известна еще одна причина, по которой «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.

По информации Bayern&Germany, после второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0) на тренера накричал нападающий Садио Мане, который был недоволен тем, что его выпустили всего на восемь минут.

Игроки «Баварии» заметили, что Нагельсман сильно испугался речи Мане. Их предположения подтвердились в следующей игре против «Аугсбурга», когда Мане вышел в стартовом составе.

Боссы «Баварии» хотят, чтобы новые тренеры не допускали ситуаций, когда решения принимаются под давлением игроков.

Нагельсмана в пятницу уволили из «Баварии».

Сообщалось, что он возглавит «Тоттенхэм» летом.

Новым тренером «Баварии» стал Томас Тухель.

Раскол в «Баварии»: кто из игроков был за и против Нагельсмана