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    Раскол в «Баварии»: кто из игроков был за и против Нагельсмана

    Смена главного тренера в «Баварии» понравилась далеко не всем.

    В пятницу Томас Тухель возглавил команду вместо Юлиана Нагельсмана, однако у предыдущего тренера хватало сторонников среди ведущих футболистов.

    Bayern & Germany со ссылкой на Bild раскрыл, как в раздевалке восприняли новость о переменах.

    Семь игроков были настроены против Нагельсмана

    Оппонентами экс-тренера «Баварии» ожидаемо стали Мануэль Нойер и Свен Ульрайх. Их недовольство объясняется увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.

    Также против 35-летнего специалиста были Серж Гнабри, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Жоау Канселу и Садио Мане.

    Один нейтральный

    Нейтралитет соблюдал только Томас Мюллер. От легенды «Баварии» сложно было ожидать чего-то другого.

    Пять футболистов поддерживали Нагельсмана

    Была у тренера и серьезная «группа поддержки». В нее входили Йозуа Киммих, Леон Горецка, Матейс де Лигт, Дайот Упамекано и Бенжамен Павар.

    Фото: dpa, SVEN SIMON / Global Look Press

    Источник: Bayern & Germany

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