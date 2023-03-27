Раскол в «Баварии»: кто из игроков был за и против Нагельсмана

Смена главного тренера в «Баварии» понравилась далеко не всем.

В пятницу Томас Тухель возглавил команду вместо Юлиана Нагельсмана, однако у предыдущего тренера хватало сторонников среди ведущих футболистов.

Bayern & Germany со ссылкой на Bild раскрыл, как в раздевалке восприняли новость о переменах.

Семь игроков были настроены против Нагельсмана

Оппонентами экс-тренера «Баварии» ожидаемо стали Мануэль Нойер и Свен Ульрайх. Их недовольство объясняется увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.

Также против 35-летнего специалиста были Серж Гнабри, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Жоау Канселу и Садио Мане.

Один нейтральный

Нейтралитет соблюдал только Томас Мюллер. От легенды «Баварии» сложно было ожидать чего-то другого.

Пять футболистов поддерживали Нагельсмана

Была у тренера и серьезная «группа поддержки». В нее входили Йозуа Киммих, Леон Горецка, Матейс де Лигт, Дайот Упамекано и Бенжамен Павар.

Фото: dpa, SVEN SIMON / Global Look Press