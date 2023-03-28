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    Кто отвечает за Fan ID: в Кремле отсылают к спортивным властям, Дюков – к правительству

    С 2023 года система Fan ID заработала на всех стадионах РПЛ. Однако до сих пор непонятно, кто в России должен отвечать на вопросы относительно ее реализации.

    О Fan ID вновь активно заговорили после слов бывшего президента России Дмитрия Медведева: «Вижу, что много нареканий и вопросов Fan ID вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

    Ему ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения».

    Дюков тоже не остался в стороне: «Я не знаком с предложением [о распространении Fan ID только на международные матчи]. Что касается закона, то он принят, правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет.

    Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения».

    Так кто же в России отвечает на вопросы о Fan ID?

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6325

      Enter2006 1 час назад

      Так Путин уже указал кто будет этим заниматься.
      Срок – 1 мая 2023 года.
      Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В
      Жаль вопрос узкий и не про отмену FAN ID, т.ч. толку мало.

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      Рейтинг: +750

      rac531 1 час назад

      Слава Богу, мы живем в стране, в которой НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ кроме американского империализма и прочих европейских русофобов, виноватых во всём)))

      СЕРДЮКОВ, НА..БУЛИНА, СИЛУАНОВ, РОГОЗИН и т.д. живут припеваючи, вкусно кушают и сладко спят)

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      Рейтинг: +6325

      Enter2006 > rac531 59 минут назад

      Ну да, бывший строитель не прослуживший ни дня в армии - Министр Обороны.
      Повар - на поле боя со своим ЧВК.
      Бывший комитетчик - глава страны.
      Бывший директор рыбного завода - губернатор МО.
      и т.д...

      Как там говорится? У нас вся власть: "И швец, и жнец, и на дуде игрец." Могут всё, но никто ни за что не отвечает.

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      Рейтинг: +5443

      neim 1 час назад

      Кто кого отправит дальше ? )))

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      Рейтинг: +28955

      JTherry 1 час назад

      а кто и когда заикался о "распространении Fan ID только на международные матчи"..? почему Дюк-офф именно об этом говорит..?

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      Рейтинг: +12148

      BRO_football 1 час назад

      "Спортивные власти" и "правительство" это одно и то же. Министерство спорта отвечает. Это спортивная власть и она в правительстве.

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      Рейтинг: +13896

      Алексей З 1 час назад

      Всё как всегда , "по просьбе трудящихся" или "есть мнение...".
      Концов не найти.

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