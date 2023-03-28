Кто отвечает за Fan ID: в Кремле отсылают к спортивным властям, Дюков – к правительству

Так Путин уже указал кто будет этим заниматься.
Срок – 1 мая 2023 года.
Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В
Жаль вопрос узкий и не про отмену FAN ID, т.ч. толку мало.
С 2023 года система Fan ID заработала на всех стадионах РПЛ. Однако до сих пор непонятно, кто в России должен отвечать на вопросы относительно ее реализации.
О Fan ID вновь активно заговорили после слов бывшего президента России Дмитрия Медведева: «Вижу, что много нареканий и вопросов Fan ID вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».
Ему ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения».
Дюков тоже не остался в стороне: «Я не знаком с предложением [о распространении Fan ID только на международные матчи]. Что касается закона, то он принят, правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет.
Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения».
Так кто же в России отвечает на вопросы о Fan ID?
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.