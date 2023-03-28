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  • Кто отвечает за Fan ID: в Кремле отсылают к спортивным властям, Дюков – к правительству

Кто отвечает за Fan ID: в Кремле отсылают к спортивным властям, Дюков – к правительству

28 марта 2023, 10:21
14

С 2023 года система Fan ID заработала на всех стадионах РПЛ. Однако до сих пор непонятно, кто в России должен отвечать на вопросы относительно ее реализации.

О Fan ID вновь активно заговорили после слов бывшего президента России Дмитрия Медведева: «Вижу, что много нареканий и вопросов Fan ID вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

Ему ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения».

Дюков тоже не остался в стороне: «Я не знаком с предложением [о распространении Fan ID только на международные матчи]. Что касается закона, то он принят, правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет.

Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно этот вопрос задать правительству, а не мне. Мне неизвестно о том, что правительство собирается вносить какие-то изменения».

Так кто же в России отвечает на вопросы о Fan ID?

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press.

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Комментарии (14)
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BRO_football
1679988817
"Спортивные власти" и "правительство" это одно и то же. Министерство спорта отвечает. Это спортивная власть и она в правительстве.
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JTherry
1679989367
а кто и когда заикался о "распространении Fan ID только на международные матчи"..? почему Дюк-офф именно об этом говорит..?
Ответить
neim
1679990534
Кто кого отправит дальше ? )))
Ответить
Enter2006
1679991139
Так Путин уже указал кто будет этим заниматься. Срок – 1 мая 2023 года. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В Жаль вопрос узкий и не про отмену FAN ID, т.ч. толку мало.
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заткнитемнерот
1680003505
Да вы издеваетесь!
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Persona_non_Grata
1680023381
Все ждут - что скажет главный "решала", а он высказался неопределенно (((
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Taps
1680028284
Трусливые твари ...
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nismeika
1680043470
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KLINSI
1680114563
Обосрались вы ребятки. Думали загнобили окончательно народ, ан нет! Хоть иногда ещё взбрыкивает.
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пандион
1680601621
Если отменят Фануйди это будет небольшая, может быть первая победа за свои права. Вы посмотрите как во Франции народ против пенсионной реформы выступает, а у нас съели и плачут что не доживут. Бороться надо за свои права. Хотя бы средствами бойкота. Насильно не заставят на футбол ходить. Как сказал Чалов домой по паспорту не ходят. Думайте.Это не футбол . это политика.
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