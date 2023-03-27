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В Кремле отреагировали на слова Дмитрия Медведева о Fan ID

27 марта 2023, 13:00
21

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о работе системы Fan ID.

Ранее Дмитрий Медведев заявил: «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения.

Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше – их прерогатива», – сказал Песков.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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Enter2006
1679912212
Приняли закон, а теперь пинают и ищут левых. "Я ни я и хата не моя". Что за бл*дство творится? Убирайте его нахрен тогда вообще, этот закон!
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Plyash
1679912536
Болельщик голосует рублём,вот и вся правда. И сколь долго власти будут быковать? Стадионы в скором будущем коммуналку оплатить будут не в состоянии... Кто же стоит за такой глупостью в спорте,где футбол является убыточным предприятием? Фамилии,пжлста,озвучите.
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mamba9090909
1679913526
Оформил себе Fan ID и ходи спокойно на матчи. В чём проблема?
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Axe111
1679916762
Ужс
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