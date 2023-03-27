В Кремле отреагировали на слова Дмитрия Медведева о Fan ID

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о работе системы Fan ID.

Ранее Дмитрий Медведев заявил: «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения.

Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше – их прерогатива», – сказал Песков.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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