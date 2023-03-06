Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Единая Россия» прозрела». КПРФ предложил создать проект о частичной отмене Fan ID

    Депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что фракция КПРФ предложила «Единой России» создать проект о частичной отмене Fan ID.

    «Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу…

    Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела. Поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… совместно. Мы готовы вместе с ними внести. В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект. В соавторстве с «Единой Россией», – сказал Обухов.

    • Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что будет добиваться отмены Fan ID.
    • Сегодня он направит соответствующее обращение главе правительства Михаилу Мишустину.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США 14
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 6 марта, 18:19

      Этот закон ещё раз доказал что наша власть делает всё чтобы мы, простой народ, жили как можно хуже,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3050

      fakeid 6 марта, 17:00

      полную отмену делайте, а не как эти мудаки предлагали, типа плюшек. кто оформит фан ид - тем бесплатный проезд в день матча, чай/кофе на стадионах, футболки с автографом, другие розыгрыши и прочий бред. только полная отмена, и точка.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 6 марта, 18:55

      плюшки предлагались только питерским.
      вы же избранный миллером народ).
      19 тысяч на стадионе собрали, борцуны.
      не будет зенит против фан id, пчелы не пойдут против мёда, иначе кормушку прикроют и больше не будет новых бразильцев за денежки от гос компании).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3050

      fakeid > сутулая собака и лисы 6 марта, 19:07

      ты ещё живое, и шевелишься? тогда ознакомься с другими моими комментами. может, тебе яснее станет, почему нагоняют бюджетников, и что здесь не так.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > fakeid 6 марта, 20:32

      вместо прямого ответа ты предложил идти искать твои комментарии.
      яснопонятно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11