«Единая Россия» прозрела». КПРФ предложил создать проект о частичной отмене Fan ID

Депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что фракция КПРФ предложила «Единой России» создать проект о частичной отмене Fan ID.

«Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу…

Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела. Поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… совместно. Мы готовы вместе с ними внести. В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект. В соавторстве с «Единой Россией», – сказал Обухов.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что будет добиваться отмены Fan ID.

Сегодня он направит соответствующее обращение главе правительства Михаилу Мишустину.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

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