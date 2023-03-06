«Единая Россия» прозрела». КПРФ предложил создать проект о частичной отмене Fan ID

Этот закон ещё раз доказал что наша власть делает всё чтобы мы, простой народ, жили как можно хуже,
Депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что фракция КПРФ предложила «Единой России» создать проект о частичной отмене Fan ID.
«Мы предлагаем, давайте частичные меры какие-то, давайте какой-то законопроект, который оставляет, не вообще отменяет закон о карте болельщика, а оставляет его только для международных соревнований, а для внутренних отменяет. Мы готовы к диалогу по этому вопросу…
Мы увидели, что «Единая Россия» вдруг прозрела. Поэтому мы предлагаем, давайте сделаем, хорошо… совместно. Мы готовы вместе с ними внести. В любой форме готовы сделать такой частичный законопроект. В соавторстве с «Единой Россией», – сказал Обухов.
- Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что будет добиваться отмены Fan ID.
- Сегодня он направит соответствующее обращение главе правительства Михаилу Мишустину.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
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