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    Какой вы футболист?

    Милонов 6 марта направит обращение об отмене Fan ID

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов завтра направит обращение Михаилу Мишустину. В нем он попросит об отмене Fan ID.

    Сегодня Милонов сообщил, что готовит инициативу по отмене паспорта болельщика.

    Ниже – текст обращения Милонова к председателю правительства РФ:

    «В последнее время в спортивном сообществе активно обсуждается проблема т.н. «Fan ID»... Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы «Fan ID», как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении.

    Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов можно констатировать, что «Fan ID» скорее является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности.

    Прошу вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе «Fan ID».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.03.2023 23:10
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