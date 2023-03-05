Милонов 6 марта направит обращение об отмене Fan ID

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов завтра направит обращение Михаилу Мишустину. В нем он попросит об отмене Fan ID.

Сегодня Милонов сообщил, что готовит инициативу по отмене паспорта болельщика.

Ниже – текст обращения Милонова к председателю правительства РФ:

«В последнее время в спортивном сообществе активно обсуждается проблема т.н. «Fan ID»... Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы «Fan ID», как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении.

Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов можно констатировать, что «Fan ID» скорее является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности.

Прошу вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе «Fan ID».

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