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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Депутат Милонов готовит инициативу по отмене Fan ID

    Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, сообщил, что работает над отменой закона о Fan ID.

    — Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

    — Что за инициатива?

    — Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID.

    — Инициатива по отмене Fan ID, верно?

    — Да.

    — Думаете, прислушаются к вам?

    — Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других. Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперед, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    05.03.2023 17:05
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 09:52

      Проснулся, когда уже давно все решено.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4469

      Snek 6 марта, 01:34

      Сначала он топил за Fan ID, теперь топит за его отмену. У него вообще какое-то мнение есть или он тупо популист, который ловит хайпы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3218

      Эном айс 5 марта, 19:24

      Так он не в армии?
      О,оооо..
      Так он не в армии..?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Эном айс 5 марта, 19:41

      Этому "товарищу" популизм превыше всего ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12418

      Вомбат 5 марта, 18:55

      Думаю, что он даже не передаст эту инициативу в Думу. А если и передаст, сам же попросит подольше ее не рассматривать. Такие люди лгут, как дышат.

      1
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 5 марта, 18:18

      Вспомнились фразы из замечательного фильма:
      - Аполитично рассуждаешь...
      - Не надо путать собственных овец с государственными...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      RdAMR10 5 марта, 18:14

      Уж от кого, но от этого чудака я такого не ожидал…

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 5 марта, 17:51

      Дешевый пиар от Витали. Он прекрасно понимает, что ничего не изменить.

      5
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 5 марта, 17:30

      Это чудо пытается хайпануть(как гласит чужеземное слово) на законе, который не отменят по его инициативе. Ибо закон этот отменить может один, максимум два человека. Не для того его вводили, что бы Милонов его отменял.

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      Рейтинг: +5417

      neim 5 марта, 17:30

      Над политическими очками и дивидендами он работает, а не над законом. Выборы видать не далеко, вот и начинают проявлять бурную деятельность некоторые представители власти по отмене того, за что ещё совсем не давно и голосовали сами.

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      Рейтинг: +25022

      bset 5 марта, 17:24

      Ты конченый что ли? Сам сидишь там за всякое овно голосуешь и за то же фан айди небось голосовал. Или ты нас совсем за идиотов держишь, чмо рыжее?

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