Депутат Милонов готовит инициативу по отмене Fan ID

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, сообщил, что работает над отменой закона о Fan ID.

— Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

— Что за инициатива?

— Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID.

— Инициатива по отмене Fan ID, верно?

— Да.

— Думаете, прислушаются к вам?

— Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других. Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперед, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию.

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