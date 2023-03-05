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Депутат Милонов готовит инициативу по отмене Fan ID

5 марта 2023, 17:05
11

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, сообщил, что работает над отменой закона о Fan ID.

— Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

— Что за инициатива?

— Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID.

— Инициатива по отмене Fan ID, верно?

— Да.

— Думаете, прислушаются к вам?

— Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других. Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперед, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
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Комментарии (11)
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Enter2006
1678025602
Уберите плз это хоффно как Фан-уйди. Проблем в стране сейчас чтоль не хватает? А сейчас после трудных рабочих дней ещё и на стадик не пойдёшь отдохнуть...
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neim
1678026606
Над политическими очками и дивидендами он работает, а не над законом. Выборы видать не далеко, вот и начинают проявлять бурную деятельность некоторые представители власти по отмене того, за что ещё совсем не давно и голосовали сами.
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R_a_i_n
1678026633
Это чудо пытается хайпануть(как гласит чужеземное слово) на законе, который не отменят по его инициативе. Ибо закон этот отменить может один, максимум два человека. Не для того его вводили, что бы Милонов его отменял.
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vladik12
1678027881
Дешевый пиар от Витали. Он прекрасно понимает, что ничего не изменить.
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RdAMR10
1678029256
Уж от кого, но от этого чудака я такого не ожидал…
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ivany4
1678029489
Вспомнились фразы из замечательного фильма: - Аполитично рассуждаешь... - Не надо путать собственных овец с государственными...
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Вомбат
1678031711
Думаю, что он даже не передаст эту инициативу в Думу. А если и передаст, сам же попросит подольше ее не рассматривать. Такие люди лгут, как дышат.
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Эном айс
1678033446
Так он не в армии? О,оооо.. Так он не в армии..?))
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Snek
1678055681
Сначала он топил за Fan ID, теперь топит за его отмену. У него вообще какое-то мнение есть или он тупо популист, который ловит хайпы?
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zigbert
1678085559
Проснулся, когда уже давно все решено.
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