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  • «Путин поддержал обычных россиян»: Милонов – об упрощении Fan ID

«Путин поддержал обычных россиян»: Милонов – об упрощении Fan ID

27 марта 2023, 17:12
8

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина об упрощении использования Fan ID.

– Я не футбольный фанат. У меня дети любят футбол. Когда я хотел пойти на матч со своим сыном, оказалось, что не могу этого сделать. Я не понимаю, почему мой сын Петр, которому 9 лет, должен получать Fan ID в таком же порядке, как и парень с Виража.

– Как вы видите упрощение ситуации для Петра?

– Думаю, что для моих сыновей Петра и Николая достаточно, если я просто отправлю их в Госуслугах.

Хотя, конечно, для меня было бы проще, если бы у таких маленьких детей вообще не спрашивали Fan ID. С моей точки зрения, детям не обязательно иметь Fan ID.

– До какого возраста?

– Это должно коррелироваться с ответственностью. У нас административная ответственность наступает с 16 лет, а определенная ответственность – с 14 лет. До 14 лет, мне кажется, можно либо не использовать Fan ID, либо это делать в упрощенном виде.

Это вопрос диалога. Мы очень хотели, чтобы он был начат. Потому что была проблема. Фанатские общества говорили: «Нет, однозначно отменяйте Fan ID. Иначе бойкот». Другая сторона говорила: «Идите на фиг, мы знаем, что делаем. Поэтому никакого диалога не будет».

– Такое поручение президента России означает, что Fan ID никто не планирует отменять и разговоры об этом пора прекратить?

– Думаю, что в радикальном виде эти разговоры вести не стоит. Я погрузился в тематику. Увидел позицию всех структур. И тех, кто выступает за Fan ID. У них есть своя железная логика.

Наша задача сделать так, чтобы учитывать интересы многополярного мира. То, что кажется нам, не всегда возможно.

– Вы не узнавали, кто автор закона о Fan ID? Это какой-то мифический человек, которого никто не знает.

– Если он мифический, значит он и есть мифический. Я не знаю, кто автор закона о Fan ID.

Знаю, что сейчас Владимир Владимирович поддержал точку зрения нас, обычных россиян, простых русских родителей, которые хотят пойти с детьми на футбол/

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Комментарии (8)
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DeStar
1679927291
как поддержал?) хрен положил хотел сказать "обычный народ" в лице депутата ?)) детям фан айди, боже) ну что за днище)
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ЗаЖиМ
1679930125
"коррелироваться"..))) Милонов за сегодня второй раз меня делает, балабоаблабол... Кто его а ГД пустил???!!! Такой же Милфалонов?
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Plyash
1679931760
Под зрителей власть имущим придётся прогнуться,иначе футбол будут финансировать из своих теневых денег,а это прямое ухудшение ихнего качества жизни.Фанатам надо идти до конца,не растрачиваться на мелкие уступки,и всё у них получится.
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balam
1679932341
слава вождю!
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Napaleon Banapart
1679934479
Народ он поддержал..)))
Ответить
Krics
1679936747
Как с пенсионной реформой,разрешат не оформлять не грудных младенцев,ихмо
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portero
1679942911
Как всегда... словоблудие и дырка от бублика....
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моэм
1679952304
Хотел бы поддержать , просто отменил бы антинародный FAN ID.....а это просто PR - акция . не более того.
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