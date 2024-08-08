Путин наградил Газзаева орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Газзаева Валерия Георгиевича – эксперта-консультанта Комитета сборных команд Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз», город Москва», – говорится в указе президента.