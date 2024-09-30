Путина попросили включить клубы из новых регионов в российские футбольные турниры

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поговорил с президентом России Владимиром Путиным о футболе.

Он попросил главу государства включить клубы из новых регионов в российские футбольные турниры.

«Если можно, обращусь с просьбой. Наши команды, Крым у нас и четыре наших новых субъекта пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу.

Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», – сказал Сальдо.