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  • Путина попросили включить клубы из новых регионов в российские футбольные турниры

Путина попросили включить клубы из новых регионов в российские футбольные турниры

30 сентября 2024, 16:49
19

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поговорил с президентом России Владимиром Путиным о футболе.

Он попросил главу государства включить клубы из новых регионов в российские футбольные турниры.

«Если можно, обращусь с просьбой. Наши команды, Крым у нас и четыре наших новых субъекта пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу.

Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», – сказал Сальдо.

  • Сегодня, 30 сентября, отмечается День воссоединения новых регионов с Россией.
  • Крымские клубы уже выступают во Второй лиге Б.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия Путин Владимир
Комментарии (19)
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MazaiNN
1727705390
Помоги отец родной.. Бояре то в край ох..ели. Не слышат глас народный. Слушают мусье курляндское да испанШкое.
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gor77
1727706648
После звонка из Кремля, в РФС сразу же скажут - Так мы и не против. Мы давно готовы.)))) Блин, клёво будет, если появятся "Шахтёр" Донецк и "Заря" Ворошиловград! Но наши чиновники мгновенно добавят - новым клубам надо пройти все стадии чемпионатов начиная с третьей лиги или что там. (((((
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...уефан
1727708337
...чиновники РФС хотят продолжать выписывать себе командировки в Европу, им лишний головняк не нужен...
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DOCTOR PENALTY
1727708558
Давно пора. Лучше играть, чем ждать милости от х УЕФА.
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Боров мясной
1727709837
Действительно, никто не хочет взять на себя решение, одни исполнители ждут указания!
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Цугундeр
1727710408
Бл...яяя..)) Не каждый язык до такой мошонки дотянется...( "Но всегда сальдо – это разница между приходом и расходом, денежный остаток на определенный день."
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sochi-2013
1727713622
Я за.
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Нуф-Нуф
1727714060
Давно пора. УЕФА нам не указ. Выкинули, теперь пошли нах.
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kara-mba
1727714677
Чиновники от футбола не могут разрушить свою кормушку и сказки нам рассказывают про дружбу с УЕФА и возможное возобновление участия в еврокубках наших команд. По мне лучше поддержать новые территории и разрешить участвовать в российском чемпионате их командам нежели смотреть матчи европейских лиг. Не долго осталось, хохлов прижмём и УЕФА само прибежит.
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Oldtrafford83
1727758441
Давно уже надо включать ибо даже после окончания СВО нас далеко не сразу вернут в ЕК, поэтому пусть идут лесом!!!
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