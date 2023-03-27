Путин подписал распоряжение об упрощении использования Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Срок – 1 мая 2023 года. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В», – говорится в распоряжении Путина.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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