Путин подписал распоряжение об упрощении использования Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID.
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.
Срок – 1 мая 2023 года. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В», – говорится в распоряжении Путина.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
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Источник: телеграм-канал Василия Конова