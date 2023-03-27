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  • Путин подписал распоряжение об упрощении использования Fan ID

Путин подписал распоряжение об упрощении использования Fan ID

27 марта 2023, 13:30
21

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Срок – 1 мая 2023 года. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В», – говорится в распоряжении Путина.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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Комментарии (21)
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Plyash
1679913414
Ба...похоже, власти перестают быковать?Да,плохо без фанатовских рублей...
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JTherry
1679913976
"принять меры по упрощению..." ...могли бы сразу и пояснить, что означает это "упрощение" - отмена для определенной категории лиц fan-id или что..? во что это выльется в итоге..?
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Enter2006
1679914147
Не упрощать нужно а отменять, ОТМЕНЯТЬ! Что вы с запада тащите самое ховно по законам?? Сделайте МРОТ сначала как у запада, пенсии, и дороги по всей России, ироды! Вот вам всё неймётся сделать из России рабский полицайский режим! Скоро в туалет будем по пропуску тоже ходить. Нет пропуска? Ссы в штаны.
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oyabun
1679916245
То есть вот эта перечисленная категория граждан и есть главная аудитория футбольных матчей? Ничего ведь не изменится в плане посещаемости. Даже не знаю какими словами назвать эту глупость.
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Красногорск_Фан
1679920342
Ну фан ид оставили, видимость смягчения создали. Как обычно. В рот нагадили, но уже с привкусом клубнички
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E5
1679923122
Сие представление цирк и мы в нем зрители. Хлопаю в ладоши и улыбаюсь
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NewLife
1679924169
И ладошкой по подписавшей закон руке: атата, атата, атата, зачем ты это сделала.
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zigbert
1679925825
А не лучше бы было и понятней, отменить fan id вместо загадочного "упростить"?
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шахта Заполярная
1679927057
Ходили люди спокойно на футбол, "а тут бац и вторая смена"
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Давид59
1679978154
Читал и вспоминал, где я это уже слышал? И вспомнил. "Нехорошее" правительство "вдруг" подняло пенсионный возраст. Но "наше всё" погрозило пальчиком и велело повышение сделать плавным.
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