«Он был мне как отец»: Алексис Санчес назвал важнейшего тренера в своей карьере

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес считает самым значимым тренером в своей карьере Хосепа Гвардиолу, который сейчас в «Манчестер Сити».

«Гвардиола был мне как отец. В «Барселоне» он был мне отцом. Я собирался к нему в «Манчестер Сити».

Мой трансфер в «Сити» был почти готов. Его заблокировал Арсен Венгер. Потом я перешел в «Манчестер Юнайтед», о чем не жалею», – сказал чилиец.