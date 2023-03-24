«Он был мне как отец»: Алексис Санчес назвал важнейшего тренера в своей карьере

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес считает самым значимым тренером в своей карьере Хосепа Гвардиолу, который сейчас в «Манчестер Сити».
«Гвардиола был мне как отец. В «Барселоне» он был мне отцом. Я собирался к нему в «Манчестер Сити».
Мой трансфер в «Сити» был почти готов. Его заблокировал Арсен Венгер. Потом я перешел в «Манчестер Юнайтед», о чем не жалею», – сказал чилиец.
- 34-летний игрок был в «Барселоне» в 2011-2014 годах.
- Потом он выступал в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
- Алексис дважды брал Кубок Америки.
Источник: La Tercera