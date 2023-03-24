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  • «Он был мне как отец»: Алексис Санчес назвал важнейшего тренера в своей карьере

«Он был мне как отец»: Алексис Санчес назвал важнейшего тренера в своей карьере

24 марта 2023, 21:26

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес считает самым значимым тренером в своей карьере Хосепа Гвардиолу, который сейчас в «Манчестер Сити».

«Гвардиола был мне как отец. В «Барселоне» он был мне отцом. Я собирался к нему в «Манчестер Сити».

Мой трансфер в «Сити» был почти готов. Его заблокировал Арсен Венгер. Потом я перешел в «Манчестер Юнайтед», о чем не жалею», – сказал чилиец.

  • 34-летний игрок был в «Барселоне» в 2011-2014 годах.
  • Потом он выступал в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
  • Алексис дважды брал Кубок Америки.

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Источник: La Tercera
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Марсель Санчес Алексис Гвардиола Хосеп
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