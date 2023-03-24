Газзаев прокомментировал ничью сборной России с Ираном

Валерий Газзаев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Ирана и России.

Итоговый счет – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«С одной стороны, результат, конечно, приемлемый. Но из‑за большого количества новых игроков не было сыгранности, качества игры. 10-15 минут сборная России показывала неплохой футбол, а потом было преимущество Ирана.

В обороне чувствовалась несыгранность, в атаке не было креативный действий, индивидуальных качеств, как, например, когда Зиньковский заработал пенальти. Этого сборной не хватало.

Разрывы между линиями были. При этом состав на сегодняшний день, по моему мнению, был оптимальный. Были и опытные игроки. Очень важно, чтобы была сыгранность, чтобы игроки чувствовали друг друга.

Неслучайно Валерий Карпин делал замены и выпускал Тюкавина с Фоминым – игроков, выступающих за одну команду, чтобы были определенные связи.

Иранцы ничего выдающегося не показали – просто били вперед, там выигрывали борьбу и создавали голевые ситуации. Но, как говорится, игра забудется, а результат останется.

Это говорит о том, что наша сборная должна чаще собираться. Я считаю, что у сборной правильная стратегия – привлекать молодых, перспективных игроков, у которых хорошее будущее.

Потому что мы находимся в изоляции и неизвестно, сколько это продлится. Привлекать молодых футболистов в текущей ситуации важно.

Думаю, во второй игре с Ираком доверят место тому же Пиняеву и другим игрокам», – сказал Газзаев.