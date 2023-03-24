«Бавария» решила уволить Нагельсмана по трем причинам

Стало известно, почему «Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на это есть три причины:
- Неудовлетворительные результаты «Баварии» в Бундеслиге – упущенное лидерство.
- Недостаточное развитие игроков.
- Поездка Нагельсмана на лыжный курорт в Австрию в то время, как команда продолжила работать.
«Бавария» объявит об отставке Нагельсмана в пятницу. Его сменит экс-тренер «Челси» Томас Тухель.
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга