«Бавария» решила уволить Нагельсмана по трем причинам

Стало известно, почему «Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на это есть три причины:

Неудовлетворительные результаты «Баварии» в Бундеслиге – упущенное лидерство. Недостаточное развитие игроков. Поездка Нагельсмана на лыжный курорт в Австрию в то время, как команда продолжила работать.

«Бавария» объявит об отставке Нагельсмана в пятницу. Его сменит экс-тренер «Челси» Томас Тухель.