Тухель подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года: Нагельсман узнал об увольнении из СМИ

Экс-тренер «Челси» Томас Тухель станет новым главным тренером «Баварии».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, мюнхенский клуб подпишет контракт с 49-летним немцем на 2,5 года.
«Бавария» объявит об отставке Юлиана Нагельсмана в пятницу. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что тренер узнал об увольнении из СМИ. Решение об отставке Нагельсмана уже принято на уровне руководства клуба.
- Тухель тренировал в Германии «Боруссию» Д и «Майнц.
- «Бавария» упустила лидерство в Бундеслиге, проиграв на выходных «Байеру» (1:2).
- Нагельсман возглавлял команду с 2021 года.
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио