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  • Тухель подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года: Нагельсман узнал об увольнении из СМИ

Тухель подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года: Нагельсман узнал об увольнении из СМИ

24 марта 2023, 09:46
4

Экс-тренер «Челси» Томас Тухель станет новым главным тренером «Баварии».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, мюнхенский клуб подпишет контракт с 49-летним немцем на 2,5 года.

«Бавария» объявит об отставке Юлиана Нагельсмана в пятницу. Инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что тренер узнал об увольнении из СМИ. Решение об отставке Нагельсмана уже принято на уровне руководства клуба.

  • Тухель тренировал в Германии «Боруссию» Д и «Майнц.
  • «Бавария» упустила лидерство в Бундеслиге, проиграв на выходных «Байеру» (1:2).
  • Нагельсман возглавлял команду с 2021 года.

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Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
Германия. Бундеслига Бавария Тухель Томас
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1679641906
Еще по итогам прошлого сезона этого прилизанного надо было слать, а за то, что именно он слил Левандовского вообще к стенке поставить
Ответить
Таврида
1679642854
"Решение об отставке Тухеля уже принято на уровне руководства клуба." Оперативненько, не успели принять на работу и уже уволили))
Ответить
Bozigit
1679644893
Хороший вариант
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Bomjipidary
1679652672
Просто Зоммер дырка
Ответить
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