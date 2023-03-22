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    Селюк: «Кафанов – клоун. Песьякова вызвали в сборную, потому что он из «Ростова», хотя игра у них говно!»

    Агент Дмитрий Селюк раскритиковал Валерия Карпина и Виталия Кафанова за выбор состава сборной России на мартовские матчи.

    «Я уже не говорю, что Кафанов вообще выступает как клоун. Когда касается вратарей, они [тренеры сборной России] с возраста съехали. Но Песьякова всe равно вызвали, потому что дружба жeн, «Ростов».

    Команда находится на втором месте из-за 13 пенальти! Они играют говно! Игра-то вообще ужасная!

    К чему я хочу сказать? На сегодняшний день происходит использование сборной в корыстных целях», – сказал Селюк.

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: Vprognoze

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1451

      GreyDM 12 секунд назад

      Э-э-э... а при чём здесь плохая игра Ростова и позиция вратаря? Играют-то полевые, вратарь на качество командной игры мало влияет.

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      Рейтинг: +7747

      mihail200606 42 минуты назад

      Быдлозавр какой то этот селюг

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      Рейтинг: +98

      Slavan52 1 час назад

      Селюк задолбал уже. Всё никак своих не пристроит

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