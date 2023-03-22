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  • Селюк: «Кафанов – клоун. Песьякова вызвали в сборную, потому что он из «Ростова», хотя игра у них говно!»

Селюк: «Кафанов – клоун. Песьякова вызвали в сборную, потому что он из «Ростова», хотя игра у них говно!»

22 марта 2023, 18:58
5

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал Валерия Карпина и Виталия Кафанова за выбор состава сборной России на мартовские матчи.

«Я уже не говорю, что Кафанов вообще выступает как клоун. Когда касается вратарей, они [тренеры сборной России] с возраста съехали. Но Песьякова всe равно вызвали, потому что дружба жeн, «Ростов».

Команда находится на втором месте из-за 13 пенальти! Они играют говно! Игра-то вообще ужасная!

К чему я хочу сказать? На сегодняшний день происходит использование сборной в корыстных целях», – сказал Селюк.

  • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
  • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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Источник: Vprognoze
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Ростов Песьяков Сергей Карпин Валерий Кафанов Виталий Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Slavan52
1679501673
Селюк задолбал уже. Всё никак своих не пристроит
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mihail200606
1679502982
Быдлозавр какой то этот селюг
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GreyDM
1679505592
Э-э-э... а при чём здесь плохая игра Ростова и позиция вратаря? Играют-то полевые, вратарь на качество командной игры мало влияет. Всё-таки это не хоккей, где вратарь действительно полкоманды.
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zarsm
1679509225
Очередной маразматичный быдлан
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Кузьмич на трибуне
1679509564
Игра Ростова говно-потому что Ростов выше в турнирной таблице чем московские клубы. Селюк сетует, что Ростов часто забивает с пенальти? Значит у Ростова хороший штатный пенальтист.
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