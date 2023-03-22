Селюк: «Кафанов – клоун. Песьякова вызвали в сборную, потому что он из «Ростова», хотя игра у них говно!»

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал Валерия Карпина и Виталия Кафанова за выбор состава сборной России на мартовские матчи.
«Я уже не говорю, что Кафанов вообще выступает как клоун. Когда касается вратарей, они [тренеры сборной России] с возраста съехали. Но Песьякова всe равно вызвали, потому что дружба жeн, «Ростов».
Команда находится на втором месте из-за 13 пенальти! Они играют говно! Игра-то вообще ужасная!
К чему я хочу сказать? На сегодняшний день происходит использование сборной в корыстных целях», – сказал Селюк.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.
Источник: Vprognoze