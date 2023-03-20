Джикия, Головин и Миранчук не поедут в сборную, Месси освистали в «ПСЖ», «Зенит» проиграл ЦСКА, «Реал» – «Барсе» и другие новости

Семью не пустили на матч «Урал» – «Динамо»: у семимесячного ребенка не было Fan ID

Джикия не поедет в сборную России из-за травмы. Головин и Миранчук – тоже

Дзюба весело отпраздновал победу над «Краснодаром»

«Пари НН» грозит техническое поражение в матче с «Торпедо»

Буффон и Фабрегас, которым на двоих 80 лет, сыграли друг против друга в Серии В

Болельщики «ПСЖ» освистали Месси

РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» (1:0) благодаря голу Чалова

Чалов выиграл спор у комментатора Генича – теперь тот придет на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака»

Самым посещаемым матчем в России на выходных стала игра Первой лиги

Примера. «Барса» обыграла «Реал» (2:1), забив на 92-й минуте, и оторвалась от него на 12 очков