Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семью не пустили на матч «Урал» – «Динамо»: у семимесячного ребенка не было Fan ID

Семью не пустили на матч «Урал» – «Динамо»: у семимесячного ребенка не было Fan ID

19 марта 2023, 08:23
14

Семья Ильи и Кристины в составе мамы, папы, двух дочек и семимесячного сына не попала на матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». Причина – отсутствие Fan ID у младшего ребенка.

«Илья и Кристина очень любят футбол и являются давними болельщиками «Зенита». Раньше они ходили на футбол с двумя дочками, но тут подрос сын (ему исполнилось семь месяцев) и родители решили взять его на футбол. Для всей семьи был оформлен Fan ID, но малышу его сделать не получалось – по словам родителей Госуслуги никак не пропускали его фотографию.

В итоге семья пошла на матч «Урал»«Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у семимесячного ребенка. Но они ошиблись — на матч семью не пропустили», – написал источник.

  • «Урал» проиграл с минимальным счетом.
  • Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
  • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Динамо Урал
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1679204888
По лицу ребенка определили - потенциальный фанат и хулиган, поэтому и не пустили...
Ответить
vladik12
1679205467
Вот и ходи на футбол в России семьями.
Ответить
baggio80
1679205622
Злостный хулиган ребенок будет пюре банановым кидаться в игроков не хорошей он человек Спасибо вам огромное чиновники спасли матч от злостного хулигана
Ответить
Антон Л
1679205933
Может, я преувеличиваю, но семимесячному ребенку нехренделать на футбольном матче.
Ответить
ilichkadr
1679206251
"Причина – отсутствие Fan ID у младшего ребенка." Да, уж..........Не перевелись ещё на Руси идиоты............
Ответить
andr2112
1679208399
Маразм!!!
Ответить
cska1948
1679208823
Бюрократизм, как и мафия, в России БЕССМЕРТЕН...
Ответить
neim
1679211415
Провокация, не иначе. Или просто вброс, как хотите. Какой идиот с семи месячным ребёнком пойдёт на стадион ? Да там дома памперсы менять не успевают в таком возрасте, какой на хрен футбол ? Да ещё в марте месяце и на Урале. Вы народ совсем за дебилов держите ? Идиоты те, кто эту муйню сочинил, а ещё вдвое большие те, кто это напечатал в СМИ.
Ответить
Добрый Бобер
1679223896
На ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил, какая это бесполезная хрень.
Ответить
Benifacto
1679236974
Комментарий удален.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+