Семью не пустили на матч «Урал» – «Динамо»: у семимесячного ребенка не было Fan ID

Семья Ильи и Кристины в составе мамы, папы, двух дочек и семимесячного сына не попала на матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». Причина – отсутствие Fan ID у младшего ребенка.

«Илья и Кристина очень любят футбол и являются давними болельщиками «Зенита». Раньше они ходили на футбол с двумя дочками, но тут подрос сын (ему исполнилось семь месяцев) и родители решили взять его на футбол. Для всей семьи был оформлен Fan ID, но малышу его сделать не получалось – по словам родителей Госуслуги никак не пропускали его фотографию.

В итоге семья пошла на матч «Урал» – «Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у семимесячного ребенка. Но они ошиблись — на матч семью не пропустили», – написал источник.