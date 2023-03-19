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    Семью не пустили на матч «Урал» – «Динамо»: у семимесячного ребенка не было Fan ID

    Семья Ильи и Кристины в составе мамы, папы, двух дочек и семимесячного сына не попала на матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». Причина – отсутствие Fan ID у младшего ребенка.

    «Илья и Кристина очень любят футбол и являются давними болельщиками «Зенита». Раньше они ходили на футбол с двумя дочками, но тут подрос сын (ему исполнилось семь месяцев) и родители решили взять его на футбол. Для всей семьи был оформлен Fan ID, но малышу его сделать не получалось – по словам родителей Госуслуги никак не пропускали его фотографию.

    В итоге семья пошла на матч «Урал»«Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у семимесячного ребенка. Но они ошиблись — на матч семью не пропустили», – написал источник.

    • «Урал» проиграл с минимальным счетом.
    • Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
    • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +142

      Антон Л 1 минуту назад

      Может, я преувеличиваю, но семимесячному ребенку нехренделать на футбольном матче.

      0
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      Рейтинг: +19

      baggio80 6 минут назад

      Злостный хулиган ребенок будет пюре банановым кидаться в игроков не хорошей он человек Спасибо вам огромное чиновники спасли матч от злостного хулигана

      0
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      Рейтинг: +8925

      vladik12 9 минут назад

      Вот и ходи на футбол в России семьями.

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      Рейтинг: +13717

      Алексей З 10 минут назад

      Всё таки это не ФАН ИД виноват , а мудаки при исполнении.
      Можно посмеяться , типа за Зенит болеешь , ну и хли на урал-динамо прёшься, жди своих, сын как раз подрастёт.

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      Рейтинг: +940

      Таврида 18 минут назад

      По лицу ребенка определили - потенциальный фанат и хулиган, поэтому и не пустили...

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      Рейтинг: +832

      Болотоход 19 минут назад

      Звери.

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