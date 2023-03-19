Дзюба весело отпраздновал победу над «Краснодаром»: Слуцкий, «Знаешь ли ты», Аллегрова, «Солнышко в руках»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после победы над «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре РПЛ не поехал домой восстанавливаться. Он отправился праздновать.
Он отдыхал в заведении в компании бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Видео выложено в социальных сетях.
Саундтрек вечеринки – МакSим, Ирина Аллегрова, группа «Демо».
Дзюба забил в ворота «Краснодара» победный гол.
- Контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.
- Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
- «Локо» идет в РПЛ 11-м.
Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто
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Источник: «Бомбардир»