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    Дзюба весело отпраздновал победу над «Краснодаром»: Слуцкий, «Знаешь ли ты», Аллегрова, «Солнышко в руках»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после победы над «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре РПЛ не поехал домой восстанавливаться. Он отправился праздновать.

    Он отдыхал в заведении в компании бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Видео выложено в социальных сетях.

    Саундтрек вечеринки – МакSим, Ирина Аллегрова, группа «Демо».

    Дзюба забил в ворота «Краснодара» победный гол.

    • Контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.
    • Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локо» идет в РПЛ 11-м.

    Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто

    Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 10:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1494

      Fialet 17 часов назад

      У него в руках не солнышко.

      1
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      Рейтинг: +688

      Октавиус 18 часов назад

      всегда бесили такие петуханы, которые сидят и всё снимают, а потом еще и в соцсети выкладывают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8937

      vladik12 19 часов назад

      Респект Леонидасу: надел на попойку костюмчик, а не как обрыган.

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      Рейтинг: +878

      кaстрюлька > vladik12 19 часов назад

      А толку ? Деревяшка опять всё испортил и насрал в углу

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      Рейтинг: +3235

      fakeid 20 часов назад

      слуцкий как будто стесняется, попав в компанию и обстановку не по возрасту)

      1
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      Рейтинг: +115

      Koni_Best_1 20 часов назад

      А кальяны и бухло? Нуежли наши футболисты перестали бухать и курить?

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