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    Дзюбе предложили сменить футбол на ММА

    Бывший боец ММА Джефф Монсон видит форварда «Локомотива» Артема Дзюба своим коллегой.

    «Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА. Я не очень хорошо знаю Артема, но мне кажется, что он отличный спортсмен. Если после удара в голову он сможет устоять, продолжать драться, ответить, то это возможно. Для того чтобы понять это наверняка, нужно поставить его в такую ситуацию и посмотреть, как он отреагирует.

    Но вообще, большинство футболистов не смогли бы стать хорошими бойцами MMA – они много работают, тренируются, держат себя в форме, но у них нет такого менталитета, прочности, стойкости. В футболе этого нет – они симулируют повреждения, ради выгоды делают вид, что им больно. В футболе больше важны навыки, а не менталитет. Нужно быть сильным, но не так, как в смешанных единоборствах.

    Мой тренер говорил: «Человек может обладать черным поясом по джиу-джитсу, но когда кто-то ударит его в лицо, он сразу превратится в обладателя синего пояса». Потому что когда человек получает удар в лицо, все переворачивается вверх дном. Это ключевой момент. Если спортсмен может устоять и драться, то теоритически он мог бы выступать в MMA», – сказал Монсон.

    • В нынешнем сезоне Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт игрока с «Локомотивом» истекает по завершении сезона.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1714655652
    нужно поставить его в такую ситуацию==== Да, поставьте вы его уже.А то он успеет в порноактеры сбежать.Гы гы
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