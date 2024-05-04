Рабинер назвал российского тренера, по сравнению с которым Шалимов – Анчелотти

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен работой эксперта «Матч ТВ» Николая Писарева.
«Писарев в эфире сказал, что не знает главного тренера «Марселя». А днем ранее тот же Писарев исковеркал фамилию Никласа Фуллкруга и сказал о нем примерно то же самое – тоже не особо в курсе, кто такой.
Спасибо и на том, что хоть в главные тренеры «Краснодара» из «Краснодара-2» не перевели.
По сравнению с ним даже его друг Игорь Шалимов – Карло Анчелотти», – написал Рабинер.
- Писарева неделю назад уволили из «Краснодара-2».
- Тренер входит в штаб сборной России.
- Шалимов без работы с 2022 года, когда покинул «Урал».