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    • Рабинер назвал российского тренера, по сравнению с которым Шалимов – Анчелотти

    Рабинер назвал российского тренера, по сравнению с которым Шалимов – Анчелотти

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен работой эксперта «Матч ТВ» Николая Писарева.

    «Писарев в эфире сказал, что не знает главного тренера «Марселя». А днем ранее тот же Писарев исковеркал фамилию Никласа Фуллкруга и сказал о нем примерно то же самое – тоже не особо в курсе, кто такой.

    Спасибо и на том, что хоть в главные тренеры «Краснодара» из «Краснодара-2» не перевели.

    По сравнению с ним даже его друг Игорь ШалимовКарло Анчелотти», – написал Рабинер.

    • Писарева неделю назад уволили из «Краснодара-2».
    • Тренер входит в штаб сборной России.
    • Шалимов без работы с 2022 года, когда покинул «Урал».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    04.05.2024 20:57
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