Рабинер назвал российского тренера, по сравнению с которым Шалимов – Анчелотти

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен работой эксперта «Матч ТВ» Николая Писарева.

«Писарев в эфире сказал, что не знает главного тренера «Марселя». А днем ранее тот же Писарев исковеркал фамилию Никласа Фуллкруга и сказал о нем примерно то же самое – тоже не особо в курсе, кто такой.

Спасибо и на том, что хоть в главные тренеры «Краснодара» из «Краснодара-2» не перевели.

По сравнению с ним даже его друг Игорь Шалимов – Карло Анчелотти», – написал Рабинер.