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    • Новый главный тренер «Пари НН» пригласил Мостового на стажировку

    Новый главный тренер «Пари НН» пригласил Мостового на стажировку

    Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о том, кого знает в российском футболе.

    – Кого из российских специалистов вы знаете? С кем знакомы?

    – В первую очередь – Карпина. Все-таки он тренирует не только «Ростов», но и сборную России. Его точно хорошо знают за пределами вашей страны. Кстати, знаю и Юрана по его футбольным заслугам. Хороших иностранных тренеров в России тоже поработало много.

    – А если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?

    – Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он – величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они – очень сильные игроки.

    – За кем из сербских игроков в России следили?

    – Их здесь достаточно много: я играл в «Партизане» со Зделаром против Бабича и Гайича. Знаю многих футболистов казанского «Рубина». И я еще точно кого-то забыл...

    – Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?

    – Я тоже готов, никаких проблем! Он – отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!

    – Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой – главный кандидат?

    – Для него – все что угодно!

    – Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.

    – Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении.

    – Вы упомянули, что играли в Лиге чемпионов сезона-1999/2000 против «Спартака» Романцева. Сейчас он занимает должность советника в «Пари НН». Знали об этом?

    – Нет! Но это отлично. Романцев – один из величайший российских тренеров в истории. Здорово, что он работает здесь. Я точно не упущу шанс с ним пообщаться.

    • Мостовой и Илич вместе выступали в «Сельте» в 2004 году.
    • В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
    • Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2024 17:38
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    Комментарии (6)
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    алдан2014
    1714834273
    Что теперь скажет Саша Мостовой? Прелюбопытно
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1714834372
    У моста теперь будет тема, кого нахваливать.
    Ответить
    ...уефан
    1714834518
    ... Саша к Саше не пойдет, чтобы и его можно было помоями поливать...
    Ответить
    Мордаванин
    1714834928
    погнали тему.Царская морда щас отмазки начнёт лепить Мол далеко от Москвы . каждый день ездить..)
    Ответить
    Krics
    1714838868
    Мост сольеться,как в сборной,ихмо.
    Ответить
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