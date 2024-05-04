Новый главный тренер «Пари НН» пригласил Мостового на стажировку

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о том, кого знает в российском футболе.
– Кого из российских специалистов вы знаете? С кем знакомы?
– В первую очередь – Карпина. Все-таки он тренирует не только «Ростов», но и сборную России. Его точно хорошо знают за пределами вашей страны. Кстати, знаю и Юрана по его футбольным заслугам. Хороших иностранных тренеров в России тоже поработало много.
– А если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?
– Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он – величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они – очень сильные игроки.
– За кем из сербских игроков в России следили?
– Их здесь достаточно много: я играл в «Партизане» со Зделаром против Бабича и Гайича. Знаю многих футболистов казанского «Рубина». И я еще точно кого-то забыл...
– Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?
– Я тоже готов, никаких проблем! Он – отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!
– Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой – главный кандидат?
– Для него – все что угодно!
– Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.
– Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении.
– Вы упомянули, что играли в Лиге чемпионов сезона-1999/2000 против «Спартака» Романцева. Сейчас он занимает должность советника в «Пари НН». Знали об этом?
– Нет! Но это отлично. Романцев – один из величайший российских тренеров в истории. Здорово, что он работает здесь. Я точно не упущу шанс с ним пообщаться.
- Мостовой и Илич вместе выступали в «Сельте» в 2004 году.
- В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
- Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.