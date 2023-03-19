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  • Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто

Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто

19 марта 2023, 12:44
7

С назначения Михаила Галактионова в «Локомотива» прошло 125 дней (счет на 18 марта 2023 года) – катастрофически маленький срок, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Но разница между тем, чтобы было до перерыва, и тем, что стало после, по-настоящему огромная.

Давайте зафиксируем, что появилось у «Локо» весной.

Первое – тренер, который со своими идеями и что-то представляет из себя. Это не Гисдоль, не Комппер, не Циннбауэр, которых брали под клишейную стратегию, построенную на молодых игроках. Пришел конкретный тренер (Галактионов), получил хороших молодых игроков (Глушенков, Пиняев), укрепился и сейчас конкретно перестраивает команду. Самое интересное, что по характеристике он получил ровно тот же ресурс, что и его предшественники.

Второе – фактор, исходящий из предыдущего: появилась действительно сильная молодежь. Сергей Пиняев по продвижению мяча и по создании разницы – вообще лучший игрок этой команды весной.

Третье – появился характер, и это самое главное. Осенний период запомнился какой-то тотальной депрессией, которая отлично проявилась в словах Дмитрия Баринова после победы над «Торпедо:

− Мы не были в такой ситуации, не знали, что нам делать.

− Но если вы не были, то у остальных жим-жим.

− За остальных не могу сказать. Но на некоторых смотришь… Им как будто до ##### [все равно]. Прости меня господи, что ругаюсь матом.

Если посмотреть на два последних матчах, то это две очень сложные победы. Первая – над «Ахматом (0:1), когда «Локо» 70+ минут играл в меньшинстве. Вторая – волевая над «Краснодаром» (3:2).

Забавно наблюдать, как менялась риторика Баринова. После «Краснодара» он сказал: «Получили немножечко «люлей». Ну как немножечко – хорошо получили. И на второй тайм вышли с другим настроем. Поэтому и выиграли».

ЧетвертоеАртем Дзюба. Можно сколько угодно предъявлять Дзюбе за его дела вне футбола или критиковать за какие-то ошибки на поле. Но этому «Локомотиву» сильно не доставало опыта в нападения. Игнатьев засверкал осенним хет-триком и поник. Изидор – на травме, и пока не очень ясно, что с ним будет дальше. У Дзюбы же 4 гола в 3 матчах РПЛ после возобновления чемпионата.

Чего не хватает «Локомотиву» на данный момент? Во-первых, дисциплины. В шести матчах при Галактионове «Локо» заработал три красные карточки. Если говорить о масштабном сравнении, то за два сезона у «Локомотива» 16 удалений (факт от автора Sports.ru Александра Дорского). В топ-10 лиг это второй результат.

Во-вторых, «Локо» не хватает пока что стабильности. При Галактионове команда сыграла шесть матчей = 12 таймов. Только девять можно назвать хорошими. Провал – тот самый первый против «Спартака» и оба тайма против «Акрона».

Но за 125 дней в клубе сложно перестроить и поменять к лучшему вообще все. Пока Галактионов движется в нужном направлении и уверенном темпе. «Локо» стал серьезнее. И вот вам несколько фактов, подтверждающих его прогресс:

• Выбрался из зоны вылета.

• В РПЛ три победы подряд – и это впервые за два года (!!!).

• Сам Галактионов – первый тренер в истории «Локо», который выиграл первые три матча после перехода.

Пока этот «Локомотив» намного приятнее. Интересно, сможет ли Галактионов довести эту команду до идеала.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Локомотива», официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Локомотив Дзюба Артем Баринов Дмитрий Пиняев Сергей Галактионов Михаил
Комментарии (7)
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MaxRnD
1679168444
Поправьте заголовок. "У него появился Пиняев – и это круто"
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aldo conte
1679184451
Какой такой характер? Дзюбиньо, немного везения, а всё остальное от лукавого. Главное очки, а там не важно, как и почему.
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житель СПб
1679194361
До идеала еще далеко, но Урал и еще 1-2 команды точно обойдут. А это - 7-8 место. После реальных шансов на вылет - это супер результат.
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Ziklop
1679220300
Дзюбило появился, он хоть и придурок, но по спортивному злой и не любит проигрывать.
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yorgenbarenz
1679221204
В прошлом году Локо напоминал деревенский сортир,полный дерьма.Теперь в это дерьмо кто-то бросил бутылку просроченного шампанского(Дзюбу) и новенький фужер(Пиняева).Посмотрим, сколько они там проторчат среди тикнизянов.)
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Mr Green
1679226468
именно поэтому и сложно работать с молодежью и никто этого делать не хочет, они нестабильные, могут в любой момент на ровном месте выхватить карточку
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cvbrherhe
1679226868
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