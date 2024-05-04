Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Урал» заинтересовался хавбеком из чемпионата Нигерии

    «Урал» проявляет интерес к полузащитнику нигерийского «Риверс Юнайтед» Огюстину Океджефа, сообщает Felele247.com.ng. По данным источника, екатеринбургский клуб сделал запрос по 20-летнему опорнику.

    • В этом сезоне Океджефа провел 19 матчей в чемпионате Нигерии и 7 – в Кубке конфедерации КАФ (африканский аналог Лиги Европы), в которых забил 1 мяч. В Кубке конфедераций КАФ его один раз признавали игроком недели.
    • Сообщается, что на игрока также претендуют танзанийский клуб «Симба» и тунисский «Клуб Африкен».

    Новости по теме
    Бубнов дал прогоноз на матчи 27-го тура РПЛ 2
    Шалимов выбрал самый интересный матч в 27-м туре РПЛ 1
    6 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
    Источник: Felele247.com.ng

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2024 20:04
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Bez Imeni
    1714842687
    Не поздно??
    Ответить
    Karpathian
    1714845735
    Не вылететь бы
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+