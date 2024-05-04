«Урал» заинтересовался хавбеком из чемпионата Нигерии

«Урал» проявляет интерес к полузащитнику нигерийского «Риверс Юнайтед» Огюстину Океджефа, сообщает Felele247.com.ng. По данным источника, екатеринбургский клуб сделал запрос по 20-летнему опорнику.
- В этом сезоне Океджефа провел 19 матчей в чемпионате Нигерии и 7 – в Кубке конфедерации КАФ (африканский аналог Лиги Европы), в которых забил 1 мяч. В Кубке конфедераций КАФ его один раз признавали игроком недели.
- Сообщается, что на игрока также претендуют танзанийский клуб «Симба» и тунисский «Клуб Африкен».