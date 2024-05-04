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    • РПЛ. «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче 27-го тура

    РПЛ. «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче 27-го тура

    «Оренбург» дома одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1 в матче 27-го тура РПЛ. Победный мяч во втором тайме забил капитан хозяев Дмитрий Воробьев.

    «Оренбург» прервал серию из трех подряд поражений в чемпионате России. Команда на данный момент набрала 29 очков и покинула зону стыковых матчей, переместившись на 11-ю позицию. «Крылья Советов» идут 6-ми с 40 очками.

    Россия. Премьер-лига. 27-й тур

    Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 24 (с пенальти); 1:1 – Рахманович, 53; 2:1 – Воробьев, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2024 18:58
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    Комментарии (12)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714838435
    Оренбург с победой! Парни бились молодцы, Сысуев всё тащил, был лучшим.
    Ответить
    Январь 59
    1714838534
    Вот теперь игрокам Крыльев нужно кричать"Оренбург, ждём денег на карту".
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1714839811
    Явное преимущество Оренбурга с начала матча и то, как играли Крылья создавая видимость игры, дают мне уверенность сказать , что игру просто сдали. Крыльям уже ничего не нужно а Оренбургу - приятно. С первых минут не сомневался в итоге матча.
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    ...уефан
    1714840062
    ...а Бу-бу то угадал со счётом)...
    Ответить
    Спартач80
    1714841605
    Почём игра, Крылышки?))))
    Ответить
    JIEGEHDA
    1714844485
    Крылья за весну слили слишком много матчей клубам низов . Будто бы специально . Ну шанс был побороться за топ 4 и они давно забросили его . А жаль . Ведь сезон был хорош
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    ySS
    1714846229
    Результат ожидаем. Оренбург силен дома, Самара плохо играет на выезде. У первых сильная мотивация, у вторых условная.
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    алдан2014
    1714858932
    Бубнов и его прогнозы..
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