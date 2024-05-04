РПЛ. «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче 27-го тура

«Оренбург» дома одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1 в матче 27-го тура РПЛ. Победный мяч во втором тайме забил капитан хозяев Дмитрий Воробьев.

«Оренбург» прервал серию из трех подряд поражений в чемпионате России. Команда на данный момент набрала 29 очков и покинула зону стыковых матчей, переместившись на 11-ю позицию. «Крылья Советов» идут 6-ми с 40 очками.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Перес, 24 (с пенальти); 1:1 – Рахманович, 53; 2:1 – Воробьев, 67.

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