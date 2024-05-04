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    • Осинькин одним словом охарактеризовал пенальти в ворота «Крыльев» в игре с «Оренбургом»

    Осинькин одним словом охарактеризовал пенальти в ворота «Крыльев» в игре с «Оренбургом»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) назвал легковесным 11-метровый, который назначил главный арбитр Евгений Кукуляк в ворота его команды в первом тайме.

    «Считаю, что с нашей стороны хорошая игра была. Конечно, в первом тайме было много глупых необоснованных потерь, но это специфическое поле, к нему надо было привыкать. Оно очень качественное, но специфическое.

    К сожалению, в момент, когда мы почувствовали поле и игру, уже проигрывали. Но в целом вторую половину первого тайма и второй тайм мы играли неплохо. Создавали много моментов, но залетел очень легкий гол. Легковесный пенальти нам поставили.

    Мы свои моменты не забили. Иногда в этих моментах казалось, что деваться некуда. Может быть, мое ощущение, но мы сегодня наиграли на ничью, а может быть, и больше, – сказал Осинькин.

    • Пенальти в ворота самарцев был назначен за игру рукой Юрия Горшкова в штрафной. 11-метровый реализовал Матиас Перес, открыв счет в матче.
    • «Крылья Советов» занимают 6-е место в РПЛ с 40 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2024 19:51
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    Комментарии (6)
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    Алексей З
    1714842312
    На самом деле очень странный пенальти , но у нас такие ставят. Показывают судье стоп-кадры, ну как вы бежать можете с руками по швам? Дебильным коментаторам неплохо бы тоже попробовать , а то у них руки не в естественном положении. Нап бьёт головой с близкого расстояния не в ворота , а хз куда, там своих нет , просто в сторону и судья ставит 11-метровый.
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    Garrincha58
    1714852490
    липовый пенальти
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    Sviro
    1714884991
    Поле хорошее, но херовое. Ещё бы воли к победе прибавить. Она есть, но её нет. Результат не удивил. Ждём в гости Ахмат. Регулярно продуваем гостям из Грозного. И сейчас вряд ли выиграем - ничейка дома за счастье будет.
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