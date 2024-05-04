Осинькин одним словом охарактеризовал пенальти в ворота «Крыльев» в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) назвал легковесным 11-метровый, который назначил главный арбитр Евгений Кукуляк в ворота его команды в первом тайме.

«Считаю, что с нашей стороны хорошая игра была. Конечно, в первом тайме было много глупых необоснованных потерь, но это специфическое поле, к нему надо было привыкать. Оно очень качественное, но специфическое.

К сожалению, в момент, когда мы почувствовали поле и игру, уже проигрывали. Но в целом вторую половину первого тайма и второй тайм мы играли неплохо. Создавали много моментов, но залетел очень легкий гол. Легковесный пенальти нам поставили.

Мы свои моменты не забили. Иногда в этих моментах казалось, что деваться некуда. Может быть, мое ощущение, но мы сегодня наиграли на ничью, а может быть, и больше, – сказал Осинькин.