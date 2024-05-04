Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0

В матче Второй лиги Беларуси клуб «Миоры» обыграл «Россоны» со счетом 50:0. В первой половине встречи «Миоры» забили 24 мяча, а во второй еще 26.

В этом сезоне во Второй лиги Беларуси (третий по статусу дивизион) произошел раскол и стартовали два разных турнира – один проводится национальной футбольной федерацией (АБФФ), а другой – Министерством спорта Беларуси.