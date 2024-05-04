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    • Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0

    Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0

    В матче Второй лиги Беларуси клуб «Миоры» обыграл «Россоны» со счетом 50:0. В первой половине встречи «Миоры» забили 24 мяча, а во второй еще 26.

    В этом сезоне во Второй лиги Беларуси (третий по статусу дивизион) произошел раскол и стартовали два разных турнира – один проводится национальной футбольной федерацией (АБФФ), а другой – Министерством спорта Беларуси.

    • Данный матч проводился во Второй лиге по версии Министерства спорта.
    • Несколькими днями ранее из 10 игр 1-го тура Второй лиги по версии АБФФ состоялась только одна – некоторые команды не явились на матчи, а еще одна выпустила лишь 6 игроков и встреча не состоялась.

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    Источник: Tribuna

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    04.05.2024 18:04
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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1714841184
    Что за история такая с расколом? Нигде не слышал. Хоть бы статью написали.
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