Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0

В матче Второй лиги Беларуси клуб «Миоры» обыграл «Россоны» со счетом 50:0. В первой половине встречи «Миоры» забили 24 мяча, а во второй еще 26.
В этом сезоне во Второй лиги Беларуси (третий по статусу дивизион) произошел раскол и стартовали два разных турнира – один проводится национальной футбольной федерацией (АБФФ), а другой – Министерством спорта Беларуси.
- Данный матч проводился во Второй лиге по версии Министерства спорта.
- Несколькими днями ранее из 10 игр 1-го тура Второй лиги по версии АБФФ состоялась только одна – некоторые команды не явились на матчи, а еще одна выпустила лишь 6 игроков и встреча не состоялась.