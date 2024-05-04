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    • Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ахмата»

    Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ахмата»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

    – Что у вас сейчас в душе? Грусть, досада, расстройство, злость или опустошение?

    – Конечно, расстройство, после поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены.

    – Что сказали, если не секрет, сейчас футболистам? Или говорить что‑то было бессмысленно?

    – Я думаю, что это должно остаться в раздевалке. Был небольшой разговор. Это останется между нами.

    – В пяти первых матчах под вашим руководством 11 голов. Сейчас четыре матча без мячей. Есть понимание, что случилось?

    – Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась, мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось, такая игра шла комфортно для «Ахмата», они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм, нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча. Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались, были хорошие моменты, выходы один в один, но реализация была плохая. Это расстраивает, результат плохой, но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. К сожалению, так бывает.

    – Чувствовали, что чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться?

    – Ну спешка была, конечно, это нормально в таких моментах. Я согласен, нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление. Да, мы торопились, потеряли 3–4 хороших атаки, но это все от большого желания.

    • «Краснодар» только ввиду дополнительных показателей не идет на 1-м месте.
    • В следующем туре краснодарцы сыграют на выезде против «Спартака» (11 мая).
    • У «Краснодара» за 16-летнюю историю 0 трофеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2024 22:19
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    Комментарии (19)
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    Project Бабангида
    1714851096
    в парке Галицкого сакура отцвела. а ягода так и не завязалась
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    Томик
    1714852042
    А где "У нас осталось три финала"?
    Ответить
    ВетеR
    1714852722
    очень слабый тренер
    Ответить
    Garrincha58
    1714852881
    завтра Динамо может временно выйти на первое место, а может и не временно было бы смешно, если все три лидера проиграют
    Ответить
    Бриг
    1714853467
    Подарок Зениту? Ну, им еще надо воспользоваться, а Зенит что-то сдал. Динамо еще... Подползает.
    Ответить
    mihail200606
    1714854601
    Эээх..рановато, видимо, Краснодару чемпионом быть...и не с мусаевым...
    Ответить
    aldo conte
    1714864179
    При всей моей антипатии к "Зениту"... Только колхозники могут обосраться на своем поле в чемпионской гонке. И кому проиграли?! Позор!
    Ответить
    Andrei-Russian-yandex
    1714888362
    Чтобы твоя команда стала Чемпионом нужно стать генеральным спонсором в РПЛ
    Ответить
    paracetamol
    1714890406
    Хреновый ты тренер, вот почему. Прежний лучше был!
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    Литейный 4 (returned)
    1714890631
    Физрук ты Мурад и в довесок нытиком стал. Позор! Гыгыгы
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