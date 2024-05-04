Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ахмата»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

– Что у вас сейчас в душе? Грусть, досада, расстройство, злость или опустошение?

– Конечно, расстройство, после поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены.

– Что сказали, если не секрет, сейчас футболистам? Или говорить что‑то было бессмысленно?

– Я думаю, что это должно остаться в раздевалке. Был небольшой разговор. Это останется между нами.

– В пяти первых матчах под вашим руководством 11 голов. Сейчас четыре матча без мячей. Есть понимание, что случилось?

– Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась, мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось, такая игра шла комфортно для «Ахмата», они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм, нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча. Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались, были хорошие моменты, выходы один в один, но реализация была плохая. Это расстраивает, результат плохой, но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. К сожалению, так бывает.

– Чувствовали, что чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться?

– Ну спешка была, конечно, это нормально в таких моментах. Я согласен, нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление. Да, мы торопились, потеряли 3–4 хороших атаки, но это все от большого желания.

«Краснодар» только ввиду дополнительных показателей не идет на 1-м месте.

В следующем туре краснодарцы сыграют на выезде против «Спартака» (11 мая).

У «Краснодара» за 16-летнюю историю 0 трофеев.

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