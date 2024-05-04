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    • Талалаев прокомментировал победу «Химок» со счетом 5:4: «Мои игроки напоминают футболистов «Зенита»

    Талалаев прокомментировал победу «Химок» со счетом 5:4: «Мои игроки напоминают футболистов «Зенита»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче 31-го тура Первой лиги против «Сокола» (5:4).

    «Хорошая игра, понравилась зрителям. Мне тоже понравилось, как наша команда играла в атаке. Похвалил ребят, молодцы. Не удается нам, правда, избавиться от потери концентрации. Мои футболисты напоминают игроков «Зенита», извините за такое сравнение. Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает.

    Мне кажется, можно было сегодня побеждать и более простым путем. С другой стороны, в футболе иногда правильно получить голы сейчас, а не в следующих матчах. Ребята – большие молодцы, мы работали над определенными изменениями в атаке, и это удалось сегодня реализовать. Напомню, играли без Захара Волкова, который цементировал нашу защиту, так что у пропущенных мячей есть причина. Будем разбираться, несмотря на то, что по ходу «тройника» очень мало времени.

    За победы платим высокую цену: у двоих игроков травмы. Степень повреждений выяснится после заключения медиков. Завтра группа футболистов уже будет тренироваться, готовимся к следующему матчу. Болельщикам – спасибо за поддержку!» – сказал Талалаев.

    • Химчане лидируют в Первой лиге.
    • Команда спустя сезон может вернуться в РПЛ.
    • «Сокол» занимает 15-е место.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    04.05.2024 20:24
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    Комментарии (2)
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    ФК Пупсик
    1714844043
    Да как он смел сравнить какие-то химки с Великим Зенитом?!!!
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    Suvorov71
    1714847211
    Смех да и только этотут один пернул великая помойка, это когда помойка стала великой, что здорово вонь пошла
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