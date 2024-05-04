Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Аугсбургу»

Дортмундская «Боруссия» дома победила «Аугсбург» в матче 32-го тура Бундеслиги со счетом 5:1. Дублем в составе хозяев отметился Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» занимает 5-е место в чемпионате Германии с 60 очками. Дортмундцы сократили отрыв от «РБ Лейпциг», который идет 4-м с 63 баллами.

«Аугсбург» находится на 9-м месте с 39 очками.

Германия. Бундеслига. 32-й тур

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Мукоко, 4; 2:0 – Мален, 20; 3:0 – Мукоко, 29; 3:1 – Варгас, 32; 4:1 – Ройс, 34; 5:1 – Нмеча, 64.

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