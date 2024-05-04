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    • «Боруссия Д» – «Аугсбург»: прогноз на матч 32 тура немецкая Бундеслига, 4 мая

    «Боруссия Д» – «Аугсбург»: прогноз на матч 32 тура немецкая Бундеслига, 4 мая

    В 32 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Аугсбургом». Игра пройдет в субботу, 4 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Боруссия Д»

    Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице. Команда выиграла 16 матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Боруссия Д» забила 59 голов и пропустила 39 мячей. Коллектив имеет в своем активе 57 очков. В предыдущем матче команда со скромным счетом обыграла «ПСЖ» – 1:0.

    «Аугсбург»

    Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Аугсбург» выиграл 10 игр, в девяти матчах сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Команда заюила 48 голов и пропустила 52 мяча. В активе коллективе 39 очков. В предыдущем матче «Аугсбург» уступил «Вердеру» со счетом 0:3.

    Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Аугсбург»

    Дортмундцы выиграли два из трех последних очных встреч. Еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на победу дортмундской «Боруссии» (1.88).

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    Источник: «Бомбардир»

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