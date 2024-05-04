В 32 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Аугсбургом». Игра пройдет в субботу, 4 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице. Команда выиграла 16 матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Боруссия Д» забила 59 голов и пропустила 39 мячей. Коллектив имеет в своем активе 57 очков. В предыдущем матче команда со скромным счетом обыграла «ПСЖ» – 1:0.

«Аугсбург»

Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Аугсбург» выиграл 10 игр, в девяти матчах сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Команда заюила 48 голов и пропустила 52 мяча. В активе коллективе 39 очков. В предыдущем матче «Аугсбург» уступил «Вердеру» со счетом 0:3.

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Аугсбург»

Дортмундцы выиграли два из трех последних очных встреч. Еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на победу дортмундской «Боруссии» (1.88).