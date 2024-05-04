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    Мостовой ответил на приглашение Илича

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на приглашение нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича пройти стажировку в нижегородской команде.

    «Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил – чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню. Приехать, пообщаться в Нижнем – с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», – сказал Мостовой.

    • Мостовой и Илич вместе выступали в «Сельте» в 2004 году.
    • В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
    • Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2024 18:14
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    Комментарии (17)
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    Цугундeр
    1714836159
    Царь по тапкам вдарил . Когда мямлят "Тем более.." , значит ничего не могут ,или не хотят . Вот убожество .
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    ...уефан
    1714836546
    ...он столько говна вылил на многих, что теперь тупо ответок надо ждать в случае вступления на эту стезю...
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    ziborock
    1714837871
    Не царское это дело в подмастерьях ходить!
    Ответить
    ФК Пупсик
    1714840633
    Я думал это наш мостовой, а оказалось сырдыховец! Стыдно за него, ой как стыдно!!!
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    sochi-2013
    1714842215
    МирДверьМяч!
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    Bez Imeni
    1714842436
    Интересно было бы посмотреть на Мостового в качестве главного тренера
    Ответить
    САДЫЧОК
    1714849968
    Мостовой продажный дрыщь!
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