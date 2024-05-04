Мостовой ответил на приглашение Илича

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на приглашение нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича пройти стажировку в нижегородской команде.

«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил – чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню. Приехать, пообщаться в Нижнем – с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», – сказал Мостовой.

Мостовой и Илич вместе выступали в «Сельте» в 2004 году.

В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.

Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.

Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!