Агент Селюк определил главное разочарование сезона РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил регресс нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Закрытие – это разочарование сезона. Мы уже видим в этом году, что Дзюба значительно слабее и хуже выглядел, и по всей видимости это окончание его карьеры.

Артeм – молодец: много забил, лучший голеадор в чемпионатах России. Я сам говорил в прошлом году, что его надо подписывать в «Локо». Если взять мои интервью, я единственный, кто топил за Дзюбу.

Он очень помог «Локомотиву» выкарабкаться после немецких развлечений. Артeм был знаковой фигурой в «Локомотиве». Хочешь не хочешь, но есть определeнный возраст. Если хочешь продолжать в футболе, то надо забыть другие развлечения.

Как минимум не идти в шоу-бизнес. Он нашeл себя в шоу-бизнесе, а в футболе у него, мягко говоря, стало меньше получаться.

Хочу подчеркнуть – я не хочу сказать, что он худший игрок. Но с точки зрения цены-качества, что было и что есть, появилась большая разница», – сказал Селюк.