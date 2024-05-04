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    Агент Селюк определил главное разочарование сезона РПЛ

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил регресс нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Закрытие – это разочарование сезона. Мы уже видим в этом году, что Дзюба значительно слабее и хуже выглядел, и по всей видимости это окончание его карьеры.

    Артeм – молодец: много забил, лучший голеадор в чемпионатах России. Я сам говорил в прошлом году, что его надо подписывать в «Локо». Если взять мои интервью, я единственный, кто топил за Дзюбу.

    Он очень помог «Локомотиву» выкарабкаться после немецких развлечений. Артeм был знаковой фигурой в «Локомотиве». Хочешь не хочешь, но есть определeнный возраст. Если хочешь продолжать в футболе, то надо забыть другие развлечения.

    Как минимум не идти в шоу-бизнес. Он нашeл себя в шоу-бизнесе, а в футболе у него, мягко говоря, стало меньше получаться.

    Хочу подчеркнуть – я не хочу сказать, что он худший игрок. Но с точки зрения цены-качества, что было и что есть, появилась большая разница», – сказал Селюк.

    • Статистика 35-летнего Дзюбы в этом сезоне: 4+4 в 26 матчах.
    • В РПЛ форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 21 игре.
    • Его контракт с «Локо» истекает в июне, и вряд ли будет продлен по инициативе клуба.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    Литейный 4 (returned)
    1714804658
    Он в Зените уже был никакой, потому его выперли от туда. Гыгыгы
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