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⚡ РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» (1:0) благодаря голу Чалова

19 марта 2023, 21:30
84

«Зенит» уступил ЦСКА в центральном матче 20-го тура РПЛ – 0:1.

Единственный гол на 72-й минуте встречи забил форвард московской команды Федор Чалов. Этот мяч стал для него 12-м в этом розыгрыше чемпионата.

ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» лидирует в лиге с 48 очками, опережая ближайшего преследователя в виде «Ростова» на семь очков.

«Зенит» потерпел второе поражение в РПЛ.

Россия. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Чалов, 72.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (84)
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PAREVG.
1679250702
УРА!!!!!!!!!!! Очередное поражение бом.же.клуба...
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JTherry
1679250825
кони отодрали бом.жей в лучших традициях счг...)
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Persona_non_Grata
1679251012
Могу поздравить ЦСКА с 3 очками и везением - именно благодаря ему мяч оказался в воротах Зенита. Интересно команды установили рекорд чемпионата по количеству ошибок и неточностей ??? И это играли чемпион и один из лидеров чемпионата ...
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Нуф-Нуф
1679251197
Немытых умыли. ЦСКА с победой!
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maior-60
1679251448
ЦСКА с трудовой победой! Федот сегодня тот!
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житель СПб
1679251471
Чтобы не сказали - что болельщики Зенита попрятались. ЦСКА выиграл, им заработанные 3 очка. Все справедливо. По игре... скучно. Никаких достижений ЦСКА не проявил, гол - в определенной степени случайный, от рикошета. Как часто бывает у Зенита - они играть не очень хотели (как они в таких случаях думают - очки дадут после игры "за класс". На болельщиков - наплевать). Тренер - как всегда никакой. На самом деле - тренерское поражение. Впрочем, Быстров все разложил на послематчевом интервью. Трусливый... Тьфу. Ну тут ведь ничего нового, так? А ЦСКА очки явно важнее... Хотя и они с большой натугой и без особой мысли играли - что удивительно. У них-то тренер есть!
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Эном айс
1679251550
Не особо и блистал ЦСКА. Но хватило для победы над странной беспомощностью и потухшими карими глазками..) Уже повторяюсь., но (примета) если Малком не улыбается-жди беды. А все беды начинаются в Питере с отсутствия Барриоса..
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insider_retro
1679251769
Трудная и нужная победа над соперником, у которого нынче была непруха... С победой!
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portero
1679252624
Бразильцы последний матч играли в Зените??? Или их попросили проиграть??? Может тренер установку такую давал, не выигрывать??? Такого дерьма я давно не видел, малком прятался на фланге и бегать никто не хотел.... Можно сказать что и ЦСКА играл суперски, но наверное главное что Зенит не играет третью игру....
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zigbert
1679254115
В начале матча Зенит был не похож сама на себя. ЦСКА контролировал матч и что главное мяч держался у них неплохо. Лишь ближе к концу тайма у Зенита появились кое какие моменты. Второй тайм прошел уже в более равной борьбе. Чалову удалось забить гол, который и стал единственным. ЦСКА с победой!
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