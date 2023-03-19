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    ⚡ РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» (1:0) благодаря голу Чалова

    «Зенит» уступил ЦСКА в центральном матче 20-го тура РПЛ – 0:1.

    Единственный гол на 72-й минуте встречи забил форвард московской команды Федор Чалов. Этот мяч стал для него 12-м в этом розыгрыше чемпионата.

    ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» лидирует в лиге с 48 очками, опережая ближайшего преследователя в виде «Ростова» на семь очков.

    «Зенит» потерпел второе поражение в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Чалов, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 21:30
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    Комментарии107
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      Рейтинг: +4893

      алдан2014 1 час назад

      Коняжки молодцы,огорчили гегемона. Как там у питерских: гы-гы.

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      Рейтинг: +113

      Бригадный 1 час назад

      После ярчайшей битвы проводниц с быками данная отчетная суета коней с bomzami выглядела откровенно скучной. Обе команды много суетились, но качественного футбола не было. От слова "совсем". Играли два д..., в общем. Не сказать, чтобы совсем уныло. Но - очень тупо. Такой футбол нам не нужен.

      0
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      Рейтинг: +3235

      fakeid 6 часов назад

      матч не видел, к сожалению. коней с победой. насколько она заслужена - сейчас узнаю, как раз повтор по матч премьер начался. но результатом удивлён. позор спартаку.

      0
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      Рейтинг: +12635

      R_a_i_n > fakeid 6 часов назад

      Ты какой то больной что ли? Матч Зенит с ЦСКА, но Спартак ты не вспомнить не можешь...

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      Рейтинг: +3235

      fakeid > R_a_i_n 6 часов назад

      кто там с 3 места визжит? гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 часов назад

      Мои поздравления ЦСКА: заслуженная победа, Зенит сегодня вышел на прогулку , бразильцам было заметно холодно, газон был твёрдый , падать не хотелось, можно понять, большевизму нет !

      0
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      Рейтинг: +360

      dragoff 7 часов назад

      Кстати, учитывая как все кроме болотных радуются поражению сениты, у них появился повод заиметь наконец-то свое прозвище - «Антинародная команда»! ))))) Чтобы на чужое не претендовать больше))))
      Я не припомню другого повода, который так мог бы объединить других болельщиков, даже самых заклятых соперников)))

      3
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      Рейтинг: +1456

      ScarlettOgusania 7 часов назад

      достойное поражение, второе за неделю! Сельдереичу с Ведмедом открыть вакансию для 20-го помощника)

      2
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      Рейтинг: +2547

      Челнинец 8 часов назад

      Цска красавцы, так держать, а Спартак сам упустил шанс приблизится(

      0
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      Рейтинг: +360

      dragoff 8 часов назад

      Спасибо заклятым! Двойное удовольствие - интригу сохранили, так еще и немытых утерли! Праздник просто

      4
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      Рейтинг: +2006

      Красногвардейчик > dragoff 8 часов назад

      Интрига умерла ещё до начала сезона, немытым купили очередное чемпионство 4 года назад......а умыли их порядком и дисциплиной

      2
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      Рейтинг: +360

      dragoff > Красногвардейчик 7 часов назад

      Я, как пожизненный оптимист, еще надеюсь на то, что добро всегда побеждает бабло)))) И как же было бы приятно, если немытые даже при всей поддержке останутся без купленного чемпионства… Мечты, имею право))))

      2
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      Рейтинг: +2006

      Красногвардейчик > dragoff 6 часов назад

      Да не смеши самого себя....8 очков не отыграть да и просто не дадут

      0
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      Рейтинг: +419

      Ниф-Ниф 8 часов назад

      Ожидаемый результат. Физрук играл на 0:0. Убогая тактика. ЦСКА с заслуженной победой!

      4
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      Рейтинг: +100977

      zigbert 8 часов назад

      В начале матча Зенит был не похож сама на себя. ЦСКА контролировал матч и что главное мяч держался у них неплохо. Лишь ближе к концу тайма у Зенита появились кое какие моменты. Второй тайм прошел уже в более равной борьбе. Чалову удалось забить гол, который и стал единственным.
      ЦСКА с победой!

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      Рейтинг: +11544

      alex1951 > zigbert 8 часов назад

      A то.... это вода на мельницу Спартака...может и Динамо....Пора москвичам за ум браться...

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      Рейтинг: +11544

      alex1951 > zigbert 8 часов назад

      Я в другой статье победу МинОбороны предсказал...до игры...
      У нас сегодня маленький ,но праздник... А начиналось все в Питере с Кубка)))

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