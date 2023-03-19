«Зенит» уступил ЦСКА в центральном матче 20-го тура РПЛ – 0:1.
Единственный гол на 72-й минуте встречи забил форвард московской команды Федор Чалов. Этот мяч стал для него 12-м в этом розыгрыше чемпионата.
ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» лидирует в лиге с 48 очками, опережая ближайшего преследователя в виде «Ростова» на семь очков.
«Зенит» потерпел второе поражение в РПЛ.
Россия. РПЛ. 20-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Чалов, 72.
Источник: «Бомбардир»