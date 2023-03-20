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Газзаев выделил одного игрока «Зенита» в матче с ЦСКА

20 марта 2023, 00:01
5

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от просмотра матча команды с «Зенитом».

ЦСКА выиграл со счетом 1:0. Гол забил Федор Чалов.

– Потеря Барриоса стала для «Зенита» роковой?

– На этой позиции играл Дуглас Сантос, но это, конечно, не полноценная замена Барриосу. В то же время просел левый фланг обороны. Так что травма Барриоса, конечно, сказывается. В составе «Зенита» я бы выделил Кассьерру. Вот он очень старался напрягать защитников. Мог сравнять счет, но попал в штангу.

– Клаудиньо потерялся?

– И это заслуга армейцев. Они жестко играли и против него, и против Вендела с Малкомом. Клаудиньо медленно принимал решения. Такое ощущение, что питерцы немного подустали в последнее время. Не увидел свежести в их действиях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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Kollljan
1679292940
Отдохнём за две недели, пока пол Спартака будут за сборную потеть. А затем со свежими силами, так сказать...
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cska1948
1679294753
Интересно, когда питерцы успели подустать?
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paracetamol
1679295228
Вааще Зеня хотель в ничейку сгонять, но не повезло! Рикошет, понимашь...
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raritet
1679298014
Клаудиньо еще с осени подугас- домой , к маменьке ,наверное, захотелось. И вообще, раздрай в команде: Кузявкин все мечтает о Европе, даже во время пробития пенальти. Кассьера -одно название что бомбардир, ни одного гола. И Семак его выставляет.
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zigbert
1679302390
Конечно в Сочи Кассьерра играл намного лучше. В Зените у него сплошное невезение по голевым моментам. А вот Сантос в центре, это вообще ошибка Семака.
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