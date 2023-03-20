Газзаев выделил одного игрока «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от просмотра матча команды с «Зенитом».

ЦСКА выиграл со счетом 1:0. Гол забил Федор Чалов.

– Потеря Барриоса стала для «Зенита» роковой?

– На этой позиции играл Дуглас Сантос, но это, конечно, не полноценная замена Барриосу. В то же время просел левый фланг обороны. Так что травма Барриоса, конечно, сказывается. В составе «Зенита» я бы выделил Кассьерру. Вот он очень старался напрягать защитников. Мог сравнять счет, но попал в штангу.

– Клаудиньо потерялся?

– И это заслуга армейцев. Они жестко играли и против него, и против Вендела с Малкомом. Клаудиньо медленно принимал решения. Такое ощущение, что питерцы немного подустали в последнее время. Не увидел свежести в их действиях.