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  • Федотов считает, что «Зенит» мог проиграть ЦСКА из-за «Спартака»

Федотов считает, что «Зенит» мог проиграть ЦСКА из-за «Спартака»

19 марта 2023, 22:50
5

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Зенитом» (1:0).

Специалист уверен, что вчерашнее поражение «Спартака» от «Оренбурга» расслабило петербургскую команду.

– Чем команда Семака удивила?

– Вчерашний результат «Спартака», его поражение в Оренбурге (это мои догадки) внесло в ряды «Зенита» некое благодушие. Может, в этом причина. Не были столь агрессивны. Надо похвалить ЦСКА за давление, прессинг, желание, страсть. Почти не давали ничего сопернику.

– Вам не показалось, что «Зенит» не реализовал свой потенциал? Им победа была не так нужна?

– Нет необходимости говорить о «Зените». Это дело тренера питерцев. Спасибо нашей команде, которая не дала реализовать потенциал. Позволить реализовать свой потенциал – реализует, поверьте.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (5)
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Garrincha58
1679291005
если бы ЦСКА так играли в каждом матче как вчера как это делает в серии А Наполи то сейчас бы отрыв был у ЦСКА очков 15 не меньше но Федотов ещё не готов так каждый раз настраивать своих игроков хотя посадил же Караскаля на скамейку Семак так не может кишка тонка
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paracetamol
1679294891
Зенитовцы играли как непокушамши.
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cska1948
1679295585
А проигрыш Зенита динамовцам в Кубке как тогда можно объяснить? Кто внёс в ряды Зенита благодушие в игре НЕ ВЫЛЕТ?
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sined1951
1679295724
У Зенита сейчас образовался спад в физической выносливости. Это было видно в матче с Динамо, когда Зенит "просел" в последние 20 минут интенсивной игры. С ЦСКА было заметно, что Зенит старался не форсировать события, провести матч в среднем темпе и добиться ничьей.
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