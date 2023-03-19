Федотов считает, что «Зенит» мог проиграть ЦСКА из-за «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Зенитом» (1:0).

Специалист уверен, что вчерашнее поражение «Спартака» от «Оренбурга» расслабило петербургскую команду.

– Чем команда Семака удивила?

– Вчерашний результат «Спартака», его поражение в Оренбурге (это мои догадки) внесло в ряды «Зенита» некое благодушие. Может, в этом причина. Не были столь агрессивны. Надо похвалить ЦСКА за давление, прессинг, желание, страсть. Почти не давали ничего сопернику.

– Вам не показалось, что «Зенит» не реализовал свой потенциал? Им победа была не так нужна?

– Нет необходимости говорить о «Зените». Это дело тренера питерцев. Спасибо нашей команде, которая не дала реализовать потенциал. Позволить реализовать свой потенциал – реализует, поверьте.