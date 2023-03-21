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    Федотов рассказал, что записал в блокнот перед матчем с «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о конспектах, которые он вел перед матчем с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.

    — Вы перед матчем вели какие-то конспекты в блокноте. Что это было? Можно ли сказать, что вы нашли формулу победы над «Зенитом»?

    — Это были мои глупые мысли. Насчет баланса, оказания давления, внимательности при стандартах. Ничего нового.

    • Москвичи выиграли со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Федор Чалов.
    • ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Зенита» до 13 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18274

      ilichkadr 1 час назад

      Видимо совсем у Вовки с головой бобо, раз записывает свои глупые мысли. Супрастин, димедрол и тавегил ему в помощь..................

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      Рейтинг: +2022

      Красногвардейчик 2 часа назад

      По чаще делай так, Валентиныч!!!!

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