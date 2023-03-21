Федотов рассказал, что записал в блокнот перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о конспектах, которые он вел перед матчем с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.

— Вы перед матчем вели какие-то конспекты в блокноте. Что это было? Можно ли сказать, что вы нашли формулу победы над «Зенитом»?

— Это были мои глупые мысли. Насчет баланса, оказания давления, внимательности при стандартах. Ничего нового.