Федотов рассказал, что записал в блокнот перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о конспектах, которые он вел перед матчем с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.
— Вы перед матчем вели какие-то конспекты в блокноте. Что это было? Можно ли сказать, что вы нашли формулу победы над «Зенитом»?
— Это были мои глупые мысли. Насчет баланса, оказания давления, внимательности при стандартах. Ничего нового.
- Москвичи выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Федор Чалов.
- ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Зенита» до 13 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»