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    Джикия не поедет в сборную России из-за травмы

    «Спартак» сообщил, что защитник Георгий Джикия выбыл на три недели. Таким образом, мартовский сбор сборной России игрок пропустит.

    • Джикия травмировался накануне в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

    «Наш капитан Георгий Джикия прошeл обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернeтся в строй через три недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждeм возвращения на поле», – написала в релизе пресс-служба «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    19.03.2023 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1456

      Freyd 14 часов назад

      Молодец,не фига там делать,только травму получить или усугубить.

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