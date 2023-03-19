Джикия не поедет в сборную России из-за травмы

«Спартак» сообщил, что защитник Георгий Джикия выбыл на три недели. Таким образом, мартовский сбор сборной России игрок пропустит.
- Джикия травмировался накануне в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
«Наш капитан Георгий Джикия прошeл обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернeтся в строй через три недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждeм возвращения на поле», – написала в релизе пресс-служба «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»