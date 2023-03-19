Чалов выиграл спор у комментатора Генича – теперь тот придет на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака»

ЦСКА и «Зенит» долго ждали голов в очной встрече. Первый случился на 72-й минуте, когда Федор Чалов решился на удар. Этот мяч помог ЦСКА вырвать победу в этой встрече и помог Чалову выиграть спор с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

О чем был спор

Вспоминаем июльский выпуск ютуб-шоу «Коммент.Шоу». Константин Генич сам спровоцировал Чалова на спор. Генич назвал предмет спора – 13 очков по «гол+пас» за сезон РПЛ. Если Чалов проигрывает, то Генич обозначил такое условие: «Ты мне подгоняешь из вашей коллекции (он и брат Даниил развивают собственный бренд) две худи и три майки. На всю нашу бригаду (в студии, кроме Генича, были Нобель Арустамян, Денис Казанский), кроме Дмитрия Шнякина, делаешь майки. А я тебе что должен буду?».

Нобель Арустамян подсказал, Чалов выдвинул свое условие: комментатор Генич приходит на матч ЦСКА в футболке «Спартака». Стороны согласились.

Благодаря голу в ворота «Зенита» Чалов как раз набрал 13 очков по «гол+пас»: 12 голов и 1 ассист в этом сезоне РПЛ. Реакция Генича:

Чалов очень близок к лучшему результату в карьере

Федор Чалов просто великолепен в этом сезоне. В сентябре мы о нем писали такой вариант:

Летом Чалов не уехал в Европу – теперь снова зажигает в ЦСКА

Сейчас статистика во всех турнирах по «гол+пас» такая:

13+2 в 19 матчах РПЛ;

3+1 в 7 матчах Кубка России.

В марте журналист Денис Казанский спросил у Чалова, лучший ли это сезон в его карьере. Ответ: «Не могу сказать, что ощущаю, что это мой лучший сезон, потому что он еще впереди. Сейчас чувствую себя отлично, все получается, и получаю удовольствие от футбола».

Сейчас у Чалова 12 мячей в РПЛ-2022/23. Лучший показатель по голам в чемпионате случился в сезоне-2018/19 – 15 мячей. Тогда Чалов потратил на эти голы 30 матчей. Сейчас – 20, и еще 10 туров у Чалова в запасе.

Фото: телеграм-канал ЦСКА