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    Головин и Миранчук не приедут в сборную России из-за травм

    Медицинский штаб сборной России сообщил, что полузащитник «Монако» Александр Головин не прибудет на мартовский сбор.

    «Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра», – сказал доктор сборной Владимир Хайтин.

    • Ранее стало известно, что из-за травм сборная не может рассчитывать на Георгия Джикию и Алексея Миранчука.
    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    19.03.2023 17:19
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100977

      zigbert 10 часов назад

      Может оно и к лучшему. Матчи не такие уж важные а молодых игроков проверить необходимо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Koni_Best_1 12 часов назад

      Об этом все говорили еще с момента объявления состава, что не поедут они в сборную, потому что это бессмысленно

      1
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 12 часов назад

      Ну и мы это б этом прежде говорили...Абсолютно верное решение с их сторон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 13 часов назад

      Головин сегодня не был в заявке на Аяччо. Польский комментатор намекнул, что травма Головина имеет неспортивное происхождение. Соврал, наверное.

      0
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      Рейтинг: +19172

      Cleaner 13 часов назад

      И правильно сделали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Cleaner 12 часов назад

      Дворник...а ты прав.

      0
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      Рейтинг: +11

      Rfsvo > dauzhhhhh 12 часов назад

      Хероям запечённого ссала

      1
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