Головин и Миранчук не приедут в сборную России из-за травм

Медицинский штаб сборной России сообщил, что полузащитник «Монако» Александр Головин не прибудет на мартовский сбор.

«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра», – сказал доктор сборной Владимир Хайтин.