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    Болельщики «ПСЖ» освистали Месси

    «ПСЖ» в эти минуты играет с «Ренном» в матче Лиги 1.

    Перед игрой парижский клуб представил своих футболистов. Во время представления Лионеля Месси часть болельщиков «ПСЖ» на трибунах засвистела. Другая часть отреагировала аплодисментами.

    Когда представляли Килиана Мбаппе, все болельщики аплодировали.

    • Ранее сообщалось, что фанаты «ПСЖ» готовили акцию против Месси.
    • Они собирались освистать его. По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

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    Источник: AS

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    19.03.2023 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +353

      Romeo 123 2 часа назад

      Какие плохие фанаты, гном обидеться и не выйдет на следующий матч

      0
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      Рейтинг: +1244

      mama1991 8 часов назад

      Он ща вообще х@й забьет, и летом уедет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      гууд 9 часов назад

      че за уро_ды? у вас играет целая легЭнда! для него вообще не чего не жалко, не ЧМ не ЗМ! проявите уважение к легЭнде! облизователи меськи! где вы ? заступитесь за легЭнду!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma > гууд 7 часов назад

      Аблизыватели меськи шныряют по новостям про рона на кавказе, им не до защиты идола, надо обосцать портвейногальца

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