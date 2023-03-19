Болельщики «ПСЖ» освистали Месси

«ПСЖ» в эти минуты играет с «Ренном» в матче Лиги 1.

Перед игрой парижский клуб представил своих футболистов. Во время представления Лионеля Месси часть болельщиков «ПСЖ» на трибунах засвистела. Другая часть отреагировала аплодисментами.

Когда представляли Килиана Мбаппе, все болельщики аплодировали.