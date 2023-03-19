Болельщики «ПСЖ» освистали Месси

Какие плохие фанаты, гном обидеться и не выйдет на следующий матч
«ПСЖ» в эти минуты играет с «Ренном» в матче Лиги 1.
Перед игрой парижский клуб представил своих футболистов. Во время представления Лионеля Месси часть болельщиков «ПСЖ» на трибунах засвистела. Другая часть отреагировала аплодисментами.
Когда представляли Килиана Мбаппе, все болельщики аплодировали.
- Ранее сообщалось, что фанаты «ПСЖ» готовили акцию против Месси.
- Они собирались освистать его. По их мнению, футболист с такой зарплатой должен играть лучше.