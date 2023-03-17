Фанаты «ПСЖ» собираются освистать Месси: они недовольны его игрой и зарплатой

Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста на воскресный матч с «Ренном».

Они хотят публично выразить недовольство игрой Лионеля Месси.

Ультрас парижан считают, что футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

«Мы освистаем Месси в это воскресенье. У него слишком высокая зарплата по сравнению с тем, что он предлагает на поле», – сказал представитель ультрас.

Статистика аргентинца в этом сезоне топовая – 18 голов + 17 ассистов в 31 матче. Но результатам «ПСЖ» в Лиге чемпионов это несильно помогло – снова вылет на стадии 1/8 финала.

Контракт Месси истекает летом, и сторонам не удается договориться о его продлении. Переговорам такие акции точно не помогут. Интересно, где Лео начнет следующий сезон?