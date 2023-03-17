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    Фанаты «ПСЖ» собираются освистать Месси: они недовольны его игрой и зарплатой

    Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста на воскресный матч с «Ренном».

    Они хотят публично выразить недовольство игрой Лионеля Месси.

    Ультрас парижан считают, что футболист с такой зарплатой должен играть лучше.

    «Мы освистаем Месси в это воскресенье. У него слишком высокая зарплата по сравнению с тем, что он предлагает на поле», – сказал представитель ультрас.

    Статистика аргентинца в этом сезоне топовая – 18 голов + 17 ассистов в 31 матче. Но результатам «ПСЖ» в Лиге чемпионов это несильно помогло – снова вылет на стадии 1/8 финала.

    Контракт Месси истекает летом, и сторонам не удается договориться о его продлении. Переговорам такие акции точно не помогут. Интересно, где Лео начнет следующий сезон?

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 18:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +343

      Romeo 123 3 часа назад

      Так ему и надо , ещё пусть заберут зм у гнома

      0
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 5 часов назад

      А вообще, знаете, парни, сегодня поймал себя на мысли.... удивительное дело... ещё даже лет 5 назад было сложно представить себе ситуацию, что Месси станет настолько ненавистным человеком в глазах общественности и что его будут ненавидеть почти на всех ресурсах, а Роналду наоборот хвалить... ведь всю историю их противостояния было ровно наоборот - Роналду чморили почти везде, а Месси в глазах общественности был всегда святой доброй овечкой...
      А потом пошло поехало - раскрылась зп в Барсе, благодаря которой клуб утонул в долгах и едва не прекратил из-за этого своё существование... ежегодные безвольные вылеты в ЛЧ, абсолютно "заслуженные" ЗМ... выдающаяся игра в псж... теперь вот требование денег, денег.... ещё больше денег...
      Мне, если честн

      2
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 > Maxi_7 4 часа назад

      Мне, если честно, Месси никогда не нравился, я просто не верил в весь этот образ святой овцы, который ему слепили в своё время маркетологи, чтобы выгодно выставить его на фоне так называемого горделивого и самовлюблённого Роналду.
      А знаете, что, как по мне, так пусть лучше человек будет как Роналду, да с недостатками, но зато искренний, от которого знаешь чего ждать, чем вот так... когда человек чего-то щурит, щурит зенки свои постоянно, да мину кислую делает, как будто ему пукают под нос ежесекундно... для себя я уже давно понял и решил, что я не верил, не верю и и когда не поверю святошам, людям, которые демонстративно показывают какие они хорошие... как правило как оказывается потом, что хорошего там бывает крайне мало...

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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 > Maxi_7 2 часа назад

      Я так считаю, есть два системы, один работал за Месси,другой по Роналду,и они как ты написал хвалили своих,как реклама мошенников,дурачили кого?где не развивался футбол а это эмираты и юар.

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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 5 часов назад

      С свистами встречали,с свистами проводят по тихонечко,кому нужно не бегающий игрок с высокой зарплатой

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