«Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» в 26-м туре Примеры – 2:1.
Мадридцы вышли вперед в начале встречи после автогола Рональда Араухо. В концовке первого тайма каталонцы счет сравняли – отличился Серхи Роберто. На 92-й минуте победный гол забил Франк Кессье.
«Барса» набрала 68 очков, отрыв от «Реала» – 12 очков.
Испания. Примера. 26-й тур
Барселона – Реал – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Араухо, 9 (в свои ворота); 1:1 – Роберто, 45; 2:1 – Кессье, 90+2.
Источник: «Бомбардир»