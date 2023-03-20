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    Примера. «Барса» победила «Реал» (2:1), забив на 92-й минуте, и оторвалась от него на 12 очков

    «Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» в 26-м туре Примеры – 2:1.

    Мадридцы вышли вперед в начале встречи после автогола Рональда Араухо. В концовке первого тайма каталонцы счет сравняли – отличился Серхи Роберто. На 92-й минуте победный гол забил Франк Кессье.

    «Барса» набрала 68 очков, отрыв от «Реала» – 12 очков.

    Испания. Примера. 26-й тур

    Барселона – Реал – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Араухо, 9 (в свои ворота); 1:1 – Роберто, 45; 2:1 – Кессье, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Marat A. 5 часов назад

      БАРСЕЛОНУ С ПОБЕДОЙ!!! ПОРАДОВАЛИ!!!!

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      Рейтинг: +12406

      DeStar 5 часов назад

      до матча думал будет ничья
      барса и получше играла, реал что-то в центре слаб был, и ооочень много потерь около своей штрафной
      но что-то 2:1 не ожидал. Хз, может и наиграли каталонцы. Даже скорее да.

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