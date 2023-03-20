«Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» в 26-м туре Примеры – 2:1.

Мадридцы вышли вперед в начале встречи после автогола Рональда Араухо. В концовке первого тайма каталонцы счет сравняли – отличился Серхи Роберто. На 92-й минуте победный гол забил Франк Кессье.

«Барса» набрала 68 очков, отрыв от «Реала» – 12 очков.

Испания. Примера. 26-й тур

Барселона – Реал – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Араухо, 9 (в свои ворота); 1:1 – Роберто, 45; 2:1 – Кессье, 90+2.

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