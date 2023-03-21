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    Правильно ли судья отменил гол «Реала» в ворота «Барсы»: детальный компьютерный анализ

    Судейские решения в воскресном Эль Класико вызвали вопросы у представителей «Реала».

    Самым резонансным стал момент с отменой гола Марко Асенсио на 81-й минуте при счете 1:1.

    Арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда, а каталонцы впоследствии забили второй мяч и одержали победу 2:1, фактически завершив чемпионскую гонку.

    «У нас есть сомнения, что офсайд был. Нет 100-процентной уверенности. Едем в Мадрид с подозрениями», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после игры.

    Чтобы определить справедливость принятого решения, пришлось прибегнуть к детальному компьютерному анализу.

    Вердикт – офсайд был! Все честно! Смотрите сами.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12411

      DeStar 51 минуту назад

      даже по телеку было точнее и понятнее)

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