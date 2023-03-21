Правильно ли судья отменил гол «Реала» в ворота «Барсы»: детальный компьютерный анализ

Судейские решения в воскресном Эль Класико вызвали вопросы у представителей «Реала».

Самым резонансным стал момент с отменой гола Марко Асенсио на 81-й минуте при счете 1:1.

Арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда, а каталонцы впоследствии забили второй мяч и одержали победу 2:1, фактически завершив чемпионскую гонку.

«У нас есть сомнения, что офсайд был. Нет 100-процентной уверенности. Едем в Мадрид с подозрениями», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после игры.

Чтобы определить справедливость принятого решения, пришлось прибегнуть к детальному компьютерному анализу.

Вердикт – офсайд был! Все честно! Смотрите сами.