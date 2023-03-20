«У нас есть сомнения, что офсайд был»: Анчелотти – об отмененном голе «Реала» в ворота «Барсы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет вопросы к судейству в Эль Класико.
- Мадридцы проиграли «Барселоне» – 1:2.
- На 81-й минуте при счете 1:1 судья отменил гол Марко Асенсио.
- Причина – положение вне игры. Для его определения потребовалась система VAR.
«У нас есть сомнения, что офсайд был. Нет 100-процентной уверенности. Едем в Мадрид с подозрениями.
На чемпионате мира офсайды были очень явными, а здесь есть повод сомневаться. Мы не заслужили поражение», – сказал Анчелотти.
Источник: Marca