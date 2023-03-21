«Плачьте, мадридисты! Идите в жопу!»: Агуэро – после победного гола «Барсы» в ворота «Реала»

Серхио Агуэро эмоционально отреагировал на второй гол «Барселоны» в ворота «Реала».

Экс-футболист каталонской команды вел прямую трансляцию на Twitch во время Эль Класико.

Когда Франк Кессье отличился в компенсированное ко второму тайму время, аргентинец не сдержался.

Он закричал: «Плачьте, мадридисты! Идите в жопу!».

«Барса» победила «Реал» (2:1) и оторвалась от конкурента на 12 очков.

Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.

«Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?