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    «Плачьте, мадридисты! Идите в жопу!»: Агуэро – после победного гола «Барсы» в ворота «Реала»

    Серхио Агуэро эмоционально отреагировал на второй гол «Барселоны» в ворота «Реала».

    Экс-футболист каталонской команды вел прямую трансляцию на Twitch во время Эль Класико.

    Когда Франк Кессье отличился в компенсированное ко второму тайму время, аргентинец не сдержался.

    Он закричал: «Плачьте, мадридисты! Идите в жопу!».

    • «Барса» победила «Реал» (2:1) и оторвалась от конкурента на 12 очков.
    • Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.

    «Бaрселона» обыграла «Реaл» – а у кого больше побед в истории Эль Класико?

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      апрококео 2 часа назад

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      Рейтинг: +12408

      DeStar 3 часа назад

      да у него игр за барсу чуть чуть больше чем у меня)

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